Tevez, la novela

Otros tiempos. Carlos Tevez y Daniel Angelici, en una conferencia de prensa. NA

La vuelta de Carlos Tevez promete arrasar con el rating veraniego del mundo Boca. Ayer, en una entrega más del culebrón, el presidente de la entidad de la ribera porteña, Daniel Angelici, dijo que ve "lejos" el regreso del Apache a la institución y tildó de "irresponsable" a uno de sus vicepresidentes.

El máximo dirigente del club reiteró que las negociaciones "están en manos del representante del jugador" y afirmó que "Boca no va a estar involucrado".

"Si en algún momento se sientan y resuelven el vínculo, ahí nos sentaremos a ver la posibilidad de que vuelva Carlos. Hoy, yo lo veo lejos", dijo en una entrevista con un canal deportivo.

A la vez, cruzó al vicepresidente Horacio Paolini, quien había anticipado que el retorno se podía anunciar antes de la Navidad.

"Él está muy alejado de lo que es el fútbol profesional de Boca y de las negociaciones. Me parece una irresponsabilidad de parte de él dar esa ilusión al hincha", declaró Angelici.

El presidente fue más allá y opinó que "muchas veces algún dirigente, por dar una noticia o estar en un medio de comunicación, dice algo que no es correcto". También se mostró "respetuoso del contrato que está firmado con el club chino porque ha pagado un dinero importante por el pase".

Palabra de representante

A pesar que estuvo varias semanas en China negociando para que su representado pueda rescindir el contrato, el empresario Adrián Ruocco evitó dar precisiones sobre el estado de la negociación.

"No hay nada concreto. Una posibilidad es que siga en el club chino. No descarto que se retire, aunque uno trata de que Carlos siga jugando. La vida útil de los jugadores se extendió, juegan hasta los 37 años", afirmó.

El representante opinó que "nunca se hizo nada de espaldas con ningún club" y reconoció: "Estamos para cumplir con lo que los chinos digan. Carlos quiere cumplir su contrato porque está firmado. No podemos pensar en Boca, sólo en Shenhua", dijo.

Acerca del estado físico de Tevez contó que "está haciendo un trabajo especial para no perder 45 días de trabajo" y reveló que "por ahora no hay ninguna resolución ya que el contrato con el club chino está vigente".

