Tevez juega y mientras espera si continuarán en Boca

El delantero Carlos Tevez sumó ayer minutos de fútbol junto con el resto del equipo de Boca y se perfila como titular para el partido del domingo 24 de noviembre contra Unión, por la 14ª fecha de la Superliga. El Apache estuvo 25 minutos en la práctica de fútbol en La Bombonera y dejó atrás una lesión muscular de grado 1 en el aductor izquierdo en la goleada 5 a 1 ante Arsenal, por la 12ª fecha.

Tevez se propuso como objetivo jugar los próximos tres partidos (Unión, Argentinos Juniors y Central) y luego ver cómo se rearma el escenario político en el club para saber con cuántas posibilidades tiene de renovar su vínculo por una temporada.

De hecho, Tevez cuenta con el compromiso del oficialismo, por medio del vínculo que tiene con el actual presidente, Daniel Angelici, de que le renovarán el contrato en caso de obtener un triunfo electoral el 8 de diciembre.

Pero es otro el escenario en el caso de una victoria opositora, ya que Tevez entiende que la relación no es la mejor con algunos candidatos y sumado a su falta de nivel en la última temporada (20 partidos y cuatro goles) dejan entrever que su destino estará afuera de Boca.

Ante este cuadro de situación, Tevez escuchó propuestas para seguir su carrera en Peñarol y Vélez, aunque el actual jugador xeneize ya declaró que no jugará en otro equipo argentino que no sea Boca. En caso de que no continúe en el equipo xeneize, ya decidió que se irá a jugar al fútbol del exterior.