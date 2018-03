Tevez fue crítico con el equipo por el empate en Perú

Carlos Tevez se mostró crítico y autocrítico a la vez, sobre el partido inaugural del grupo 8 de la Copa Libertadores que Boca apenas empató sin goles ante Alianza Lima en la capital peruana y sostuvo que "faltó hambre para ir a buscar el triunfo".

"Este era un partido ganable y por eso me voy de Perú con una sensación de amargura. Nos podíamos haber llevado los tres puntos, pero no lo hicimos porque nos faltó hambre para ir a buscar el partido", cuestionó el Apache, quien no jugaría el lunes contra Argentinos Juniors por la 18ª de la Superliga.

"Lo único que rescato de positivo en este partido fue que faltaron varios titulares e igual pudimos sacarlo adelante", argumentó.

Pero inmediatamente volvió sobre sus pasos y se mostró crítico con la actuación de Boca en el debut copero: "Nos faltó insistir más en la búsqueda del gol, porque tuvimos jugadas aisladas, pero nunca pudimos encerrarlos a ellos en su arco. Porque si hubiésemos presionado más arriba seguro que nos llevábamos los tres puntos", siguió lamentándose el ex Juventus.

Tevez llegó a este partido con una contusión en el hombro derecho, pero quiso estar presente en este primer cotejo de Libertadores y jugó durante todo el encuentro, ya que permaneció los 90 minutos en cancha, pero no tuvo injerencia en el juego.

"Por eso es que digo que quiero ver más fríamente el partido otra vez para sacar más conclusiones, pero de movida me quedé con una sensación amarga de que podríamos haber hecho más y con eso hubiésemos sumado tres puntos muy importantes como visitantes para lo que vendrá", finalizó un Tevez visiblemente contrariado con la insulsa paridad que el xeneize cosechó en su paso por Lima, en un partido apenas flojito del delantero xeneize.

El próximo encuentro de Boca por el torneo continental, será el 4 de abril en el estadio la Bombonera frente a Junior de Colombia, que en el debut del grupo 8 cayó como local ante Palmeiras por 3 a 0.