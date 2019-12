Tevez arregló y seguirá otro año con la camiseta de Boca

Más allá de dichos y desementidas, Carlos Tevez tuvo un contacto informal con el vice segundo de Boca, Juan Román Riquelme, y se acordó que continúe por un año, según informó el sitio web Doble Amarilla. Durante el día de ayer, el hermano del futbolista, Diego Daniel Tevez, había descartado esa charla a través de las redes sociales. Pero la misma existió, con un cambio en las condiciones económicas del Apache.

La charla duró unos 20 minutos y allí se acordó que Tevez cobre un salario menor, aunque tendrá un aumento en las variables por productividad. El contrato del capitán vence el martes 31 de diciembre y se extenderá por 12 meses.

La información de la comunicación telefónica fue desmentida por Diego Tevez, hermano del capitán. “Les pido a los que quieren a mi hermano que no se confundan con informaciones falsas. Nadie lo ha llamado todavía, lo que no quiere decir que no ocurra en un futuro cercano”, escribió en Twitter. La realidad es que la charla existió.

Tevez cumplirá 36 años en febrero y debería estar presente el viernes 3 de enero cuando el plantel de Boca regrese de las vacaciones bajo las órdenes de Miguel Angel Russo, el flamante entrenador que todavía no fue anunciado pese a que ya existe acuerdo.

Previo a las elecciones que ganó Jorge Amor Ameal, Tevez había manifestado que tenía intenciones de seguir en Boca. “Si me llaman y me dicen que me tienen en cuenta, me quiero quedar, sea de cualquier cosa, hasta de utilero”, declaró, anticipando que si no jugaba en el xeneize tenía pensado dejar el fútbol.

Tevez fue señalado por el ex entrenador xeneize Gustavo Alfaro como un jugador central para su proyecto a comienzos de año, pero con el transcurso de la temporada perdió continuidad y redondeó una estadística de 38 partidos (21 como titular) con seis goles.