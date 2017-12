Tras las duras acusaciones de Brian Sarmiento, el periodista Miguel Tessandori desafió al mediocampista leproso para enfrentarlo cara a cara, delante de las cámaras, para responder preguntas "coherentemente".

"Ojalá que me cruce personalmente en un estudio para ver si me puede responder las preguntas que yo le haría coherentemente", sostuvo el periodista deportivo tras escuchar las duras declaraciones del jugador rojinegro, quien lo trató de "boludo" y aseguró que lo iba a cruzar.

En ese sentido, Tessandori retrucó: "Tengo 63 años y 40 de periodismo. Y habré sido muy boludo para estar 40 años en la televisión de Rosario. Este señor está de paso en Rosario y quizás ni vuelve. Por eso dice boludo muy suelto de cuerpo".

"Yo que me enfrenté al omnímodo poder de Eduardo López, le digo a Brian Sarmiento que no tengo problema en enfrentarlo dialécticamente con una cámara de televisión. Y que responda mis preguntas", sentenció, para agregar: "Tengo hijos y me afecta que digan en cualquier medio que me van a pasar con la moto por encima. Porque hay varios en la ciudad que sufrieron la consecuencias de estos matoncitos (sic)".

En tanto, acusó a "Brian Sarmiento y a su séquito de genuflexos y proxenetas" de haber mandado a atacar la casa de la familia del joven de Central que cargó y filmó al jugador leproso en Punta Cana.