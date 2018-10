Teo fue un canalla más

Santa Fe / Enviado especial.- En todo momento ofreció una sonrisa ancha y contagiosa. Teo Gutiérrez se reencontró ayer con varios ex compañeros. Fue en el hotel que albergó a los planteles de Central y Junior, que juega ante noche ante Colón por la Copa Sudamericana. Cuando Ovación le consultó al delantero cuándo vendría al canalla, el punta, fiel a su estilo, respondió de manera pícara. "Preguntale al Pájaro. Que lo arregle él", esgrimió entre risas y mirando al gerente de fútbol auriazul, Rubén Massei, quien abría los ojos como queriendo lograr descifrar lo que había dicho el atacante colombiano.

El cruce casual de Teo con algunos profesionales canallas se dio al mediodía. La delegación cafetera había finalizado de almorzar y dejaba el comedor en fila india. En ese preciso instante arribaba al restorán el pelotón comandado por el Patón Bauza.

Cuando Gutiérrez visualizó a varios ex compañeros los fue saludando uno por uno con marcado respeto. Incluso entabló un breve diálogo antes de retornar a su habitación para hacer el descanso obligado que había pactado el cuerpo técnico del representativo colombiano.

A la hora de consultar a fuentes canallas sobre si seguía vigente la chance de repatriar al experimentado atacante, la respuesta dejó un gran manto de duda debido a la elevada cotización que tiene el dólar hoy en día, y más aún sabiendo que nadie sabe qué pasará con la moneda estadounidense en un futuro cercano.

No obstante, Teo es una tentación permanente en Central a la hora de confeccionar una lista con los nombres de las posibilidades. Pero hasta diciembre próximo, o hasta que no se venda a algún jugador importante, no se puede pensar en el inmediato regreso del delantero, quien sí tenía grandes chances de sumarse cuando parecía que Santos se llevaba a Marco Ruben hace un par de meses.

"Estuvo cerca de ir Rosario. Por poco no se hizo. Así tengo entendido", le certificó ayer a Ovación el entrenador de Junior, Julio Comesaña, antes de que el conjunto de Barranquilla marchara a pulir los últimos detalles tácticos para el partido de esta noche.

"Les mando un saludo grande a toda la linda familia canalla", fue la frase que eligió como mensaje final un apurado y sonriente Teo antes de subirse al micro "para ir entrenar". ¿Vendrá en el próximo mercado de pases? "Ganas tiene", le confiaron a este diario fuentes colombianas. "Y muchas", insistieron.