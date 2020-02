Tensión en Barcelona por internas

Pese al cambio de DT, el clima que se vive en Barcelona es complicado. El arribo de Quique Setién no pudo descomprimir las tensiones dentro del vestuario. Según el diario As, hoy se viven "días convulsionados" ya que dos "vacas sagradas" del plantel protagonizaron una fuerte discusión en una práctica. Encima, ayer Messi se enojó con el secretario Eric Abidal por sus dichos. "Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho", dijo. La Pulga contestó: "Se nos está ensuciando a todos".