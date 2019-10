"Tengo un poco de bronca porque venía jugando bien"

"Estoy un poco bajoneado y con bronca por el momento en que me tocó la lesión. Venía jugando muy bien con Newell's, que es lo principal. Pero además la bronca de no poder ir a la gira por México con la selección Sub 23, pero ya está. Ahora estoy mentalizado en que me tengo que recuperar bien para después tratar de volver lo mejor posible de acá a un mes. Me la paso sentado en el sillón mirando partidos de todos lados (risas)", le confió ayer a Ovación el volante rojinegro Jerónimo Cacciabue, luego de saber que padece un desgarro que le impedirá jugar dos fechas de la Superliga y que no podrá tener su debut con la camiseta argentina.

Es que lo que se preveía se confirmó ayer. Porque desde el mismo momento en que Cacciabue quedó tendido el sábado por la noche en el césped de la Bombonera tomándose la pierna se intuyó que la lesión muscular del mediocampista revestía gravedad. Incluso sus lágrimas luego en el banco de relevos ratificaban los malos augurios. Y ayer, luego del estudio por imágenes, el cuerpo médico leproso informó que padece un desgarro en el bíceps femoral izquierdo, que le impedirá jugar, en principio, ante Banfield y Patronato.

Cacciabue concurrió ayer por la tarde al Centro de Ortopedia y Traumatología (COT) para los estudios por imágenes que arrojaron "un desgarro en el bíceps femoral izquierdo y el alta probable es para el partido ante Gimnasia de La Plata", según consignó el parte médico.

Más allá de la bronca y la desazón que le generó la lesión en un primer momento, luego con el paso de los días Cacciabue levantó la moral e incluso ayer salió de realizarse el estudio con una sonrisa y seguramente empezando a contar los días para el retorno. "Ahora estoy mentalizado en que me tengo que recuperar bien para después tratar de volver lo mejor posible de acá a un mes", confió el mediocampista que es uno de los más destacados en la lepra en la presente Superliga.

El volante leproso se lesionó en pleno desarrollo del partido con Boca en la Bombonera (1-1), al sentir un pinchazo en la cara posterior de la pierna izquierda, por lo que debió ser sustituido a los 28 minutos del primer tiempo cuando el juego todavía estaba igualado en cero.

Y Kudelka perdió a Cacciabue no sólo para el resto de aquel cotejo ante los xeneizes, sino que tampoco podrá usarlo el viernes ante Banfield en el Coloso (novena fecha) ni luego en la visita a Patronato, que será el sábado 19 de octubre (fecha10ª). En este caso lo beneficia a Newell's que entre estos dos cotejos habrá un parate por la fecha Fifa, en la que justamente estaba citado Cacciabue para la selección Sub 23 en los amistosos ante México del 12 y 15 de octubre.

Y además tampoco habrá Superliga el fin de semana del domingo 27 de octubre por la elecciones generales y recién Newell's recibirá al Gimnasia de Diego Maradona el martes 29 de octubre (fecha 11ª), justo en la que está previsto el retorno de Cacciabue a la competencia.

De cara a lo que fue la citación de Cacciabue a la selección Sub 23, en Newell's creen que será conveniente que se quede a realizar la rehabilitación en la entidad rojinegra.

Lo que está claro es que la baja de Cacciabue es una pérdida sustancial para el Newell's dinámico y de presión alta que pretende Kudelka. Porque el Aviador, tal su apodo por la pasión por pilotear aviones, se ganó la titularidad en base a la voracidad física para asfixiar a los volantes rivales y, además, por la inteligencia para escalar por su carril al ataque y animarse a la media distancia. Incluso en esta Superliga anotó un gran gol sorprendiendo desde afuera en la victoria 2 a 0 ante Aldosivi.

Así, Newell's se queda un par de fechas sin el "tractorcito" que surca la cancha por la derecha, pero igual el daño pudo ser mayor, ya que en el mes que prácticamente le demandará la recuperación apenas se perderá los compromisos ante Banfield y Patronato, debido a la fecha Fifa y las elecciones que habrá en octubre.

Cacciabue ya se enfocó en ponerse bien, mientras mirará todos los partidos que pueda y realizará los trabajos kinésicos recomendados. No ve la hora se seguir volando dentro de la cancha.

Tenía asistencia perfecta

La lesión ante Boca le impidió a Jerónimo Cacciabue seguir integrando el selecto grupo de los futbolistas leprosos que habían jugados todos los minutos del torneo. Es que Alan Aguerre, Santiago Gentiletti, Cristian Lema, Mariano Bíttolo y Julián Fernández actuaron en los 630 minutos (siete partidos) que disputó el equipo de Kudelka. Cacciabue debió salir en el primer tiempo ante Boca. El Aviador lleva 31 partidos en la primera y anotó dos goles (Talleres y Aldosivi).