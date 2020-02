"Tengo sentido de pertenencia con Newells, pero quiero ganar", aseguró Beccacece

Sebastián Beccacece, entrenador de Racing, reconoció tener “sentido de pertenencia” con Newell's, su próximo rival, aunque admitió que su deseo es “ganar” cuando se enfrenten el viernes próximo por la 22ª jornada de la Superliga.

“Tengo un sentido de pertenencia con Newell's, pero hoy estoy en Racing, defiendo estos colores y quiero ganar. Eso no va a cambiar el amor que tengo por Newell's”, declaró el DT albiceleste en conferencia de prensa tras la práctica matutina desarrollada por el plantel en la cancha auxiliar del estadio de Avellaneda.

Beccacece, de 39 años, además destacó el presente de su equipo que está en el quinto lugar con 35 unidades, a 10 del líder River (45), y al respecto sostuvo que “hay que hacer un buen balance” de lo que logró al frente del plantel desde que asumió en la 17ª fecha.

“Siempre va a faltar, pero poner el foco en la carencia puede ser autodestructivo. Le damos valor a lo ya conseguido y en líneas generales hay que hacer un buen balance. Lo que tenemos no es poca cosa”, opinó.

El DT de último paso por Independiente, clásico rival de Racing, también resaltó el “juego de posesión” y las “muchas situaciones” de gol que su equipo genera en cada partido, sin embargo se mostró autocrítico al reconocer que tienen que “mejorar”.

“Nuestro juego de posesión no le ha quitado opciones de gol a los delanteros. Me quedo con que el equipo está teniendo muchas situaciones. No es fácil marcar la diferencia en este fútbol. Es algo que tenemos que mejorar de todos modos”, continuó con su análisis.

“Nos hacen creer que el error es inhumano y que no podemos equivocarnos. Errores tenemos todo el tiempo, pero también acertamos. Lo importante es seguir una línea”, agregó el técnico que ocupa el lugar que dejó vacante Eduardo Coudet.

El exayudante de campo del técnico Jorge Sampaoli se refirió por último al delantero y capitán del conjunto albiceleste, Lisandro López, a quien catalogó como “líder” y “guía” de Racing.

“Lisandro ama a Racing. Es una mochila pesada la de llevar a Racing a lugares de privilegio. Es una carga emocional grande. Dejémoslo en paz, disfrutémoslo, acompañemos. Es nuestro líder, nuestra guía. Ha marcado junto a Diego (Milito) una tendencia en este Racing”, concluyó.