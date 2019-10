"Tengo más claro que me quiero retirar en el Barsa"

"Siempre soñé jugar en Newell's, vivir el fútbol argentino, que es muy diferente a cualquier parte del mundo, pero hay que pensar más en la familia que en lo que uno quiere", avisó Lionel Messi, en una extensa entrevista que mantuvo con RAC1, la radio más popular de Catalunya. De esta manera, la Pulga volvió a hacer alusión al club que lo formó y que lleva en el corazón, pero abrió un enorme signo de interrogación sobre si en el futuro podrá jugar oficialmente en la entidad del Parque, un sueño que abraza todo el pueblo rojinegro.

"Cada vez tengo más claro que me quiero retirar acá, en Barcelona. Sobre todo por los nuestros, por lo que siento por el club. Después, por lo familiar, lo bien que estamos acá. Por no cambiarles las amistades a los niños. No quiero que eso se rompa. Me tocó vivirlo a mí y no quiero que pasen por lo mismo. Creemos que podemos quedarnos aquí el resto de la vida, seguir viviendo acá una vez retirado", fue la respuesta de Leo, quien a su vez aseguró desconocer detalles de una renovación con el conjunto catalán: "Creo que no hay nada, por lo que sé de mi papá. Yo de eso me mantengo al margen, aunque siempre ha sido muy sencillo".

Por supuesto que esta declaración resta muchísimo las chances de que regrese a Newell's, un club que sueña con verlo usar su casaca en primera división.

Igual nadie puede predecir el futuro y sólo el tiempo dirá si Messi y Newell's vuelven a unirse.

Messi es fanático hincha de Newell's, pero jamás le prometió volver a los hinchas leprosos. Dio sus primeros pasos en el fútbol en el predio rojinegro de Malvinas.