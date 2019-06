"Tengo contrato, si llega una oferta se verá"

A los pocos días de la finalización de la competencia se instaló el rumor de que Matías Caruzzo tenía grandes chances de dejar el club. Que supuestamente había mantenido una charla con algunos directivos en la que el jugador les habría manifestado su deseo de emigrar. Esto fue desmentido ayer por el zaguero, a quien se lo notó deseoso de aclarar una situación que indudablemente lo incomodó. El futbolista fue claro al advertir: “Me queda un año más de contrato con el club” y de la misma forma habló de un “mercado de pases largo”, en el que “puede llegar una oferta”, pero que si eso ocurre “habrá que verla y qué es lo mejor, tanto para el club, que es dueño de mi pase, y también para mí”. En el mientras tanto, y sin que sepa a ciencia cierta qué será de su futuro, Caruzzo se entrena como uno más durante la pretemporada para afrontar un año futbolístico complejo por la situación apremiante de la permanencia.

“En cuanto a lo futbolístico uno puede decir que juega bien o juega mal, pero cuando se habla de lo extrafutbolístico me gusta que las cosas queden claras. Tenía 24 horas de vacaciones y me empezaron a llegar mensajes, no recuerdo de quiénes, pidiéndome aclarar una situación de que supuestamente habían dicho que yo me quería ir del club. Como ustedes sabrán yo no hablé en todas las vacaciones, la primera vez que hablo es ahora. Eso no está bueno y no me gustó para nada. De parte mía, es un mercado de pases largo y a cualquiera le puede llegar una oferta. Uno tiene que verla, charlarla y ver qué es lo mejor, tanto para el club, que es el dueño de mi pase, y después para mí. La realidad es que me queda un año más de contrato con el club. Por eso aclarar cosas que uno no dice es darle entidad a una situación que no pasó. Yo no termino de entender cómo son los manejos. Quería dejar en claro un poco esta situación. Dejé que hablaran y ahora que se presenta esta posibilidad que quede todo claro, al menos de parte mía”, fue la larga respuesta de parte de Matías Caruzzo cuando fue consultado sobre esa versión que corrió durante mucho tiempo respecto de su futuro.

En la interpretación fina de su alocución cabe el reparo de alguna charla que mantuvo con alguien de Central. Fue cuando dijo: “Me gusta que las cosas se hablen y se solucionen adentro y cuando uno trata de manejarse de esa manera quiere que esas cosas se solucionen de esa manera y que a uno no lo expongan”. Pero el defensor fue tajante en la insistencia sobre que en ningún momento habló con alguien sobre los pasos a seguir.

“No me gusta confrontar con nadie porque me manejo con mucho respeto, pero si yo no dije nada me pregunto cómo sale esa noticia”, aseguró.

“Veremos, uno nunca lo sabe”, esgrimió el defensor en relación a si su cabeza estaba ciento por ciento en Central. Y agregó: “Estoy cerca de cumplir los 35 años y uno no sabe. Hay muchos compañeros por los cuales pueden llegar ofertas. Veremos qué es lo mejor y lo que sucede. Durante las vacaciones no tenía la necesidad de aclarar algo que no había pasado. No pasa por tener o no expectativas de que llegue alguna oferta”.

Insistió con que “es un mercado de pases como tantos otros” y que “uno trata de aclarar estas situaciones porque se dijeron muchas cosas y no me gustó porque no me gusta que se digan cosas de las que uno no habló ni públicamente ni en privado. Me gusta que las cosas queden claras”, comentó.

Lo que sí confirmó es que mantuvo una charla con Diego Cocca. “La tuve y por eso estoy tranquilo, porque Diego sabe lo que pienso”.

En medio de tantas informaciones cruzadas sintió la necesidad de echar algo de luz sobre el tema, intentando darle un corte a las especulaciones sobre una posible salida. Hoy se entrena en Arroyo Seco junto a sus compañeros, preparándose con ganas para el desafío que se avecina y sólo el tiempo servirá para ver si aparece alguna oferta que lo seduzca y les convenga a todas las partes.

Al promedio, respeto... pero hasta ahí

“Siempre se pelea por algo y lo que uno quiere es ganar. Si vamos a encarar cada partido pensando en lo que puede llegar a ser el promedio estaríamos equivocando el camino, cargándonos una situación innecesaria. Tenemos que tener claro que es una situación que nos apremia, pero cargarnos de entrada con lo que puede llegar a pasar de acá a un año no me parece que sea necesario y que sea lo que mejor nos haga como grupo”, apuntó Caruzzo sobre si el plantel debía prepararse mentalmente de una manera diferente para afrontar la lucha por la permanencia. Y agregó: “Yo tengo las mismas ganas de siempre. Me gusta trabajar y entrenarme de la mejor manera para hacer las cosas bien para ganar, que es lo que a uno más le gusta. Debemos aprender que en el fútbol hay momentos y momentos y lo que pasamos el semestre pasado fue malo. Tenemos que agachar la cabeza y tener humildad para enfrentarlo y poder mirar para adelante.

Mis ganas están siempre y son las mismas que cuando empecé, con el deseo de poder hacer las cosas bien. Ojalá que todo se dé cómo lo pensamos". Central sufrirá un recambio importante y en ese sentido Caruzzo dijo que “ojalá que con la gente que haya se arme algo lindo y seamos conscientes de las ganas que tenemos que tener para hacer un buen semestre para arrancar el próximo año más tranquilos con el tema del promedio”.