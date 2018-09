Tener la pelota, más allá de los nombres

Ataja Aguerre. El ex arquero de Vélez, que había debutado en Copa Argentina, tomará la posta del lesionado Ibáñez en la Superliga.

Fiel a su estilo, el DT leproso Omar De Felippe confirmará el equipo para enfrentar a Belgrano recién hoy un par de horas antes del inicio del cotejo en el Gigante de Alberdi. El DT para esta fecha no pudo contar con el arquero Nelson Ibáñez (lesión en el hombro) y por ello tomará la posta en la Superliga Alan Aguerre, que había atajado en el cotejo de Copa Argentina frente a Atlético Tucumán. El que está en duda es Mauro Formica, que sintió el trajín físico de los últimos encuentros.

En principio y de no mediar imprevistos Aguerre estará bajo los tres palos y el resto sería la base que viene jugando, con algunos retoques. Uno que también lidió con una molestia física en la semana fue Mariano Bíttolo, que evolucionó y hasta podría ser titular. Y en caso de que no juegue Mauro Formica tendría chances de ingresar el juvenil Lisandro Cabrera, aunque no habría que descartar otros candidatos a reemplazar al Gato, como podrían ser Fértoli o Torres.

Mientras que para acompañar a Bernardello en el doble cinco figuran como opciones Juan Ignacio Sills, Jerónimo Cacciabue o Braian Rivero. Mientras que Teodoro Paredes superó una lesión muscular y lo más probable es que vaya al banco de suplentes.

"Estamos trabajando para que el equipo se equilibre y no quede tan expuesto cuando pierde la pelota", aseguró en la previa De Felippe, cuya idea es que Newell's haga pie en la zona de volantes para evitar que Belgrano lo arrincone contra su arco. En ese caso, Newell's sufriría el trámite y su suerte estaría librada a hilvanar una contra salvadora.

Bernardi contra sus ex compañeros y dirigidos

La historia vuelve a juntar a Newell's con Lucas Bernardi, capitán en el último título del equipo del Parque en 2013. Hoy Lucas es el conductor pirata y será una tarde especial para el ex volante y DT rojinegro.

Bernardi dirigió 18 partidos a Newell's (16 en 2015 y 2 en 2016) con 5 victorias, 5 empates y 8 derrotas. En estos 18 cotejos utilizó a 31 futbolistas, de los cuales cinco de ellos están en el plantel actual de Omar De Felippe. Hernán Bernardello y Víctor Figueroa, a quienes puso en ocho de los 18 partidos que dirigió. En tanto, Mauro Formica actuó en 5 cotejos con Bernardi como DT. Por su parte, a Braian Rivero lo hizo debutar el 28/09/2015 ante Estudiantes (V) 2-0, cuando lo puso a los 89' en lugar de Lucas Mugni. Y a Héctor Fértoli también lo hizo debutar el 14/02/2016 contra Rosario Central (V) 0-2, cuando entró a los 86' en lugar de Maximiliano Rodríguez.

Mientras que como jugador, con el Gato Formica compartió 65 partidos entre 2009 y 2010. El entrenador fue Roberto Sensini y los rojinegros estuvieron a punto de coronarse en el Apertura 2009. Y desde mediados de 2011 hasta fines de 2014, Lucas Bernardi fue compañero de Víctor Figueroa durante 116 cotejos. En ese lapso los rojinegros se dieron el gusto de salir campeones con el Tata Martino como entrenador en el Final 2013.

Datos: Carlos Durhand