"Tenemos herramientas para pelear"

"No tengo dudas que tenemos herramientas como para pelear". Diego Cocca no se aparta del bajo perfil ni se permite saltar casilleros, pero la confianza que deposita en su equipo lo para en un lugar de tranquilidad de cara a las seis fechas que le restan al torneo, sin descuidar el verdadero objetivo del canalla, que tiene que ver con la permanencia, pero abriendo una pequeña puerta a la ilusión de terminar al menos en zona de copas internacionales.

En esa puja por los primeros puestos (Central está a cuatro puntos del líder River), Cocca consideró que "estamos dando ventajas" porque el grupo recién se está rearmando, aunque señaló que "lo compensamos con las ganas, el compromiso y el hambre que tiene el grupo. Contra Huracán fue un premio a eso, pero muchas veces con eso no alcanza. Necesitamos variantes, jugadores, jerarquía y lo estamos haciendo. No tengo dudas que tenemos herramientas como para pelear. Yo me propongo el partido que viene. Vamos con Independiente pensando en una estrategia para ganar, después veremos".

Hoy Central está en la pelea de arriba en esta Superliga, pero le restan todos los partidos de la Copa Superliga, que también debe aprovechar para no decaer en los promedios. ¿De qué forma lo piensa él y sus jugadores? "Tal como lo planteamos desde el principio. Siempre pensamos en salir a ganar cada partido, sabiendo que podemos jugar contra un rival que nos supera en jerarquía, en nombres, pero dentro de la cancha somos once contra once. Es fácil decirlo pero no tanto trasladarlo a la cancha y la verdad que este grupo se siente capaz de pelear con cualquier rival que se ponga en frente. Ahora es Independiente, pero pensamos en una táctica y una estrategia para lograr los tres puntos", expresó el técnico canalla en la previa de la visita a Avellaneda.

Justamente sobre ese partido señaló que "lo preparamos de la mejor manera, con los jugadores que están, tratando de apurar a los refuerzos en la medida que se pueda pero sin exponerlos. Es una lástima lo de Laso porque sabíamos que no iba a llegar a la primera fecha pero teníamos expectativas de que fuera para la segunda y tampoco. Creemos que es el que está más cerca en cuanto a tiempo y a funcionamiento. Damián Martínez va a jugar en la posición que conoce y seguro lo vamos a utilizar. Con los otros aprovechamos el martes para que hicieran fútbol y tomaran ritmo, siempre interpretando lo que pretendemos que hagan dentro de la cancha. Independiente tiene un montón de variantes, pero estamos convencidos de que vamos a hacer un buen partido".

Triunfo. Ignacio Russo celebra su gol frente a Huracán.