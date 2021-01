Obviamente que sigue habiendo un poco de tristeza porque sabíamos que teníamos el objetivo cercano y más teniendo en cuenta lo que pasó. Hemos fallado en momentos clave. En el único partido que no estuvimos de la mejor manera, más allá de no haber sido superados por el rival, nos tocó perder. Los errores ofensivos en los partidos anteriores, con Central Ballester y Juventud Unida, nos privaron de clasificarnos. Y los groseros errores defensivos con Centro Español nos terminan dejando afuera.

En el torneo fueron de mayor a menor, ¿pudieron haber tenido algo de relajación en el último tramo?

En el rendimiento creemos que estuvimos de la mejor manera. Con Central Ballester hicimos el mejor primer tiempo del campeonato, generamos muchas situaciones y erramos un penal. Si en el segundo tiempo no encontramos los caminos fue porque el rival se cerró atrás. Con Juventud Unida también hicimos un partido correcto, fuimos superiores pero no pudimos encontrar el triunfo que era lo que nos clasificaba. En el último partido con Español hicimos muchas cosas mal y lo terminamos perdiendo cuando teníamos casi todo a nuestro favor. Así y todo, nunca fuimos superados por ningún rival en el transcurso del torneo.

Fue un campeonato corto en el que, de ganar el grupo, después tenían que jugar un reducido contra los mejores en busca del segundo ascenso a la C, ¿cómo lo vivieron?

Estábamos ilusionados porque formamos un plantel para pelear. Lamentablemente se nos fue la chance por ese último y fatídico partido. Más allá de eso, de nuestra ilusión y de las chances que teníamos, era un torneo muy difícil porque padecimos la tabla del último campeonato y estábamos obligados a ganar casi todo para ir al reducido. Entonces, si bien teníamos una esperanza, sabíamos que era complicado porque no podíamos tener errores en lo grupal. Y si clasificábamos íbamos a tener otros tres partidos por delante.

Seguramente ya hablaste con el presidente Daniel Mariatti, ¿la idea es continuar el proyecto?

Hablamos con Daniel (Mariatti) la semana pasada, y también estuvieron varios integrantes de la comisión directiva y de nuestro cuerpo técnico, e hicimos un balance. Nosotros estamos contentos porque sentimos que desde el lado dirigencial se hizo todo lo que estaba al alcance. Estamos muy agradecidos. Coincidimos en que este es el camino y tenemos el sueño de salir de esta divisional. Este es el camino, en cuanto a los jugadores que actuaron, a los que incorporamos, al avance semana a semana, al apoyo de la dirigencia. Si bien quedan algunos detalles para arreglar, es un hecho que vamos a seguir y de la misma manera. Tenemos la ilusión de armar un equipo competitivo para pelear el ascenso otra vez, ahora en un campeonato normal.

Como positivo de la situación de la pandemia aprovecharon que las ligas del interior están paradas y trajeron muchos jugadores de allí, ¿van a mantener esa base?

Siempre dije que la pandemia nos abrió esta chance de elegir entre dos caminos: mantener un plantel que sabíamos que no era competitivo o formar un plantel nuevo sabiendo el riesgo que corríamos de que después se desarme. Vinieron chicos que están acostumbrados a ser titulares y a ganar plata en sus clubes y a muchos no les tocó jugar. Así que asumimos esos riesgos y obviamente ahora estamos ante esa dificultad de que varios jugadores se fueron porque los números no son acordes a los nuestros. Otros no siguen por cuestiones de rendimiento y con algunos acordamos la continuidad, al menos de palabra. Estamos convencidos de que vamos a formar un plantel que nos permita pelear cosas importantes el próximo torneo.

¿Apuntás a reforzar algún sector en especial?

Uno intenta ser eficaz en ofensiva, donde tal vez nos faltó un poco. Nos faltó un acompañante de Guido Campagnoli para sacar una ventaja en los momentos más difíciles. Vamos a tratar de ir por ese lado. También en la parte defensiva nos faltó un poco de experiencia, porque son puestos clave. Principalmente vamos a buscar jugadores con experiencia y recorrido en esos dos lugares de la cancha.

Hoy larga la pretemporada

El plantel de Sciretta comenzará hoy la pretemporada con los futbolistas que permanecen en el plantel, sumando a algunos de las inferiores. El entrenador aprovechará para hacer una prueba de jugadores con el objetivo de analizar si algunos pueden llegar a reforzar el equipo.