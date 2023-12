Técnicos leprosos: Gustavo Raggio dirigirá a Estudiantes y Darío Franco a Quilmes

El ex defensor de Newell's concluyó su vínculo con Douglar Haig y dirigirá en la Primera Nacional al equipo de Río Cuarto. El ex volante, por su lado, dejó Almirante Brown

Gustavo Raggio y Darío Franco no lograron el objetivo de ascenso en sus respectivos clubes, pero las importantes campañas que hicieron en sus equipos motivaron a que otras entidades posaran la mirada en los dos ex jugadores de Newell's. Y tras la culminación de los torneos, Carozo fue anunciado como nuevo DT de Estudiantes de Río Cuarto y el ex volante cordobés en Quilmes para afrontar la temporada 2024 en la Primera Nacional.