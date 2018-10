Apenas se supo que se jugaría el clásico entre Newell's y Central por la Copa Argentina, gran parte de los futboleros de la ciudad comenzaron con las preguntas: ¿Será en Rosario? ¿Habrá sorteo? ¿Se trasladará a la capital provincial o aún más lejos? ¿Se jugará con las dos hinchadas como todos los clásicos de esta competencia o el partido local será la excepción?

Ovación les preguntó a ex jugadores de ambos equipos. También a dos técnicas de fútbol femenino, quienes este año protagonizaron con sus equipos el primer clásico de la ciudad demostrando que sí se puede jugar a puertas abiertas y en paz.

Pero claro, en el fútbol profesional todo es más complejo y feroz. El partido dura más que 90 minutos: empieza antes y termina mucho después, y gran parte del buen juego depende de la acción de las fuerzas de seguridad.

¿Podrán garantizar un partido tranquilo si se decide jugar acá? La mayoría de los entrevistados así lo desea. Uno de ellos lo pregunta. Y las respuestas siguen en pie. ¿Dónde, cuándo y cómo? Aún no se sabe.





►"Tendría que volver el clásico a la ciudad"

Rosana Gómez / DT del equipo femenino de Central: "Creo que tendría que volver el clásico a la ciudad, sin dudas es riesgoso, no se comprende aún que es una disputa deportiva y no una guerra. Se tendría que jugar con las dos hinchadas. Cuando en 2015 viajé a Córdoba a ver el partido Boca-Central, íbamos las dos hinchadas para el mismo lado pero con mucho control policial no hubo problemas. De no ser en Rosario para mí debería jugarse en Córdoba porque en el Kempes las hinchadas están bien separadas una de otra. Pero me encantaría vivir la fiesta acá."





►"En el Concejo votamos para que se garantice acá"

Aldo Pedro Poy / Concejal, ex delantero de Central: "Hoy en el Concejo votamos para que se garantice acá, por unanimidad. El pedido fue del edil Lisandro Zeno (Frente Progresista) para que el municipio y la provincia garanticen que se juegue el clásico en Rosario. Todos queremos jugar acá y con las dos hinchadas, pero hay que tener en claro que cuando se juntan más de 30 mil personas que piensan o sienten distinto por el motivo que sea, el panorama se complica. El gobernador (Miguel Lifschitz) dijo que puede garantizar el clásico. Veremos. Si no es acá que sea en Santa Fe."





►"Seguridad hay, la culpa es la locura de la gente"

Gustavo Dezotti / Ex delantero de Newell's: "No debería haber alternativa: el clásico se tendría que jugar en Rosario. Debería ya estar en la cabeza de la gente que el fútbol es un espectáculo nada más, la gente tiene que entender eso. No puede ser que se jueguen por la Copa los partidos entre Boca y River, entre Talleres y Belgrano y el clásico de La Plata, y el único que no se juegue es el de Central y Newell's. Seguridad hay, la culpa es la locura de la gente: hay que jugar con los dos públicos de una vez por todas. Es más, habría que jugarlos más seguido."





►"Sin violencia, como el clásico femenino"

Virginia Salera / DT del equipo femenino de Newell's: " A mí sinceramente me gustaría que se juegue en Rosario, en cancha de Newell's y con la presencia de ambas hinchadas. Pero eso es lo que desearía desde lo personal. También me gustaría que pueda demostrarse que el clásico es una fiesta de la ciudad y que pueda vivirse como eso, alejado de todo tipo de violencia, tal como se jugó el primer clásico de fútbol femenino, entre Central y Newell's, el 25 de mayo de este año. Pensar en una plaza que no sea Rosario para que se juegue este partido me parece imposible."





►"Qué hicieron contra la no violencia?"

Kurt Lutman / Ex volante ofensivo de Newell's: "Tengo preguntas más que respuestas: ¿Qué hicieron municipio y provincia para concientizar sobre la no violencia en el fútbol? ¿Hubo campañas, charlas en escuelas y clubes o se desesperan a 15 días del clásico? ¿Y Nación, con qué fuerzas garantizará seguridad? ¿Con las mismas que reprimió a jubilados y maestros? En Villa Banana y Tiro Suizo siempre organizan clásicos sin problemas. No me importa el resultado del partido, si después hay un velorio de un pibe que se puso la remera equivocada en el momento equivocado."





►" Las hinchadas en la ruta son un riesgo"

Luciano Vella / Ex lateral derecho de Newell's: "La mejor opción para el fútbol y la ciudad sería que se juegue el clásico en Rosario y no pase nada en ninguna de las hinchadas. Es un gran partido, muy esperado y un gran espectáculo deportivo pero como es complicado manejar la pasión de los hinchas, en mi humilde opinión tendría que sortearse la cancha, cualquiera de las dos, tanto la de Newell's como la de Central, están en condiciones de ser anfitrionas. Trasladarse a otra ciudad podría ser muy complicado de controlar, las hinchadas en la ruta son un riesgo."





►"No puede ser que nos autodiscriminemos"

Matías Lequi / Ex defensor de Central: "Habría que hacer un sorteo televisado, con la presencia de ambas dirigencias y jugar en algunas de las dos canchas de Rosario , porque justamente por seis meses no habrá clásico y lo mas lógico es que se viva uno en la ciudad. Si la Copa Argentina viene jugándose con la presencia de las dos hinchadas no puede ser que nos autodiscriminemos en Rosario. Más que de la seguridad dependemos de la conciencia de todos. ¿Otra opción? Tal vez podría jugarse en Santa Fe, pero mover 12 mil hinchas a 200 kilómetros me parece peligroso."





►"Que vayan las dos hinchadas"

Petaco Carbonari / Ex defensor de Central: "Me gustaría que se juegue en Rosario. La intendencia y la provincia expresaron que así lo quieren. Para mí el traslado de la gente en la ruta es un problema. Que se sorteé la cancha y al que le toque le toque. Pero que vayan las dos hinchadas porque la Copa Argentina así lo habilita y además es lo más lindo de estos partidos, no sólo lo es para la gente sino para el espectáculo, el más lindo de la ciudad. Si no se juega acá que sea en Córdoba o Mendoza, dos estadios mundialistas, total hinchas de Central y de Newell's hay en todos lados."