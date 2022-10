TC: Werner lo hizo de nuevo en Comodoro y asusta al resto

El resto quedó preocupado. Muy preocupado . La superioridad de Mariano Werner en las dos carreras de la Copa de Oro dejó perplejos a más de uno. Agustín Canapino, el piloto a batir desde principio de año, perdió ese sitial y encontró consuelo al decir: “Al menos seguimos primeros”. Sabe sin embargo que, de mantenerse así la situación, le será difícil reconstruir su favoritismo. Es que el Ford número 1, estrenado en la 7ª fecha en Concordia, no corre: vuela. Fue aplastante su primera victoria del año en el comienzo de la etapa final del TC , en San Luis. Fue igual esta en Comodoro Rivadavia. El Titán lo sabe, los demás también. El bicampeón tiene con qué ir por el tri después de una etapa regular opaca, donde recién consiguió subirse al podio por primera vez en el año en la última fecha, en su Paraná. Lo que siguió fue superlativo.

En San Luis, Werner por caso, le sacó 8 segundos en la serie a Facundo Ardusso. En Comodoro, a Matías Rossi le sacó 9 segundos. Tremendo. Y en la final mantuvo a raya a Canapino en la largada y luego una diferencia lógica. Eso sí, cuando el auto de seguridad entró al final y quedaban tres giros, aceleró con todo para rápidamente dejarlo sin opciones al Titán: “Tenía una aceleración y un grip increíbles, no tuvo ninguna oportunidad”, dijo. ¿Y ahora? “Tendremos que trabajar el doble para equipararlo porque hoy es inalcanzable”.

La impresión fue que Werner hizo lo que quiso, como en San Luis, donde también un pace car al final le dio algo de emoción a una carrera definida a su merced. Así, superó a José Manuel Urcera en la Copa de Oro y quedó a 5,5 puntos de Canapino, que dominó la fase regular con autoridad pero ahora se ve seriamente amenazado.

tccomodoro.jpg

¿Y el resto? Urcera hizo la pole, ganó su serie que fue la más lenta pero no tuvo resto ni siquiera para ir por Canapino, al punto que hasta fue superado por su compañero de equipo del Maquin Parts de Venado Tuerto, Esteban Gini, en el último escalón del podio. El Manu quedó 3º en la Copa a 9,5 puntos y con el triunfo obligatorio ya conseguido. El Tubo quedó 5º a 24,5 debiendo la victoria, detrás de Santiago Mangoni, el coequiper de Canapino, que está a 21,5, ya ganó y fue 9º en el regreso al sur.

Germán Todino, otro del Maquin como el parejense Ardusso, reapareció en los puestos de vanguardia con el 5º puesto, delante de Jonatan Castellano que aún quiere , de Matías Rossi que no se resigna y del local Marcelo Agrelo, compañero del Pinchito. Pero ninguno de ellos parece estar a la altura de lo que mostró Werner en las dos competencias, que tiene además el plus de que no carga lastre hasta el final.

Lo mismo cabe para Ardusso, que por primera vez pareció tener ritmo de carrera y dejó la sensación de que si hubiera estado más adelante en clasificación (donde sufrió una ida de trompa importante), hubiera cosechado puntos más gordos que el que le dejó el 15º puesto. Sigue 8º en la Copa de Oro entrando por los 3 de Ultimo Minuto pero necesita más. De hecho, la victoria, y aún no está cerca de ella. Sí un poco más que si hubiera continuado en el LRD Performance. Los pilotos del Rus Med rosarino no terminaron un buen fin de semana, con el 30º puesto de Christian Ramos y el abandono de Juan Martín Bruno.

Más que nunca, fue Werner y el resto. Lo que preocupó a ese resto fue que las dos fechas de la Copa de Oro mostraron lo mismo. A un Ford imperturbable hasta para su máximo rival, Canapino. Claro, aún lidera el Titán y la lucha Chevrolet-Ford promete vibrar hasta la última bandera a cuadros.

TCP: Chapur avisó que dará pelea

Se notó mucho que muchos pilotos corrieron por primera vez en Comodoro Rivadavia, ausente en el calendario desde hacía cinco años. Es que no fueron pocos los que perdieron referencias y se despistaron. No lo hizo el experimentado Facundo Chapur, que se alzó con un triunfo vital para dar pelea por el título, subiendo un puesto en la Copa de Plata que sigue al mando de Santiago Álvarez, el gran sumador que completó el podio. Párrafo aparte para el tremendo accidente del rosarino Pedro Boero, que por fortuna salió indemne en un fin de semana en el que venía recuperando protagonismo. El abandono lo deja lejos de los 3 de Último Minuto.

Chapur fue 3° en clasificación pero le ganó a Álvarez la serie que fue la más rápida, lo hizo valer en la largada y en los numerosos relanzamientos producto de tantos accidentes.

59989.jpg

Tras el primero de ellos, Boero y Olmedo apenas se rozaron después de la curva 2, el Torino hizo un trompo, golpeó a varios y quedó en sentido contrario a la pista. De milagro no fue embocado de lleno y solo quedaron daños materiales. Una pena, porque venía 10° y con buenas perspectivas de seguir avanzando y sumar para meterse en la pelea. Le quedan dos carreras para intentar lo que parece imposible.

El autódromo General San Martín, enclavado al lado del mar, ofrece pocas posibilidades de sobrepaso y la curva 2 es una de ellas. Ahí Diego Azar intentó superar a Chapur en el tercer relanzamiento y casi lo logra. Pero lo dicho, el auto le zigzagueó y casi pierde todo.

Como perdió Matías Canapino, que venía 3º y se le fue solito el Chevrolet al ingresar a esa curva. Remontó al 15º lugar. Lo sufrió también Otto Friztler, que fue embocado por Agustín Martínez, hizo un trompo y milagrosamente pudo seguir para ser 12º y sumar igual buenos puntos que lo mantienen como escolta.

Chapur al final terminó desahogado con una buena diferencia sobre Azar que dejó de intentarlo. Y se puso tercero para decir que dará pelea, pese a que Álvarez corre con la calculadora.