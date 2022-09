TC en San Luis: nadie pudo correr al campeón Mariano Werner

Llamó mucho la atención la distancia que Werner le sacó a Ardusso ya en la primera vuelta de la serie. Y aunque fue menor en la final ante José Manuel Urcera, siempre los mantuvo a raya a todos, inclusive en la última largada. El campeón volvió justo a tiempo, sumó 11 años seguidos ganando al menos una carrera después de aquel 2010 donde no se coronó porque justamente no obtuvo triunfos y sueña con aquello de que no hay dos sin tres.