Tata Martino se mostró preocupado por el desgaste físico de Inter Miami

"Tanto Leo como otros jugadores están llegando a un exceso físico importante", sostuvo el DT rosarino tras el triunfo de su equipo ante Cincinnati, que le dio el pase a la final de la US Open Cup

El entrenador rosarino de Inter Miami, Gerardo "Tata" Martino, se mostró preocupado por el desgaste físico de sus jugadores, incluido el campeón mundial Lionel Messi, luego de la victoria sobre Cincinnati que le dio el pase a la final de la US Open Cup.

Pese al cansancio tras ganar la League Cup y llegar a la definición de la US Open Cup, Martino señaló: "Sigo manteniendo las expectativas que teníamos en cada uno de los desafíos. Quiero seguir pasando fases de la manera que podamos. Me gustaría que en el futuro el equipo pueda jugar mejor pero es difícil cuando no se puede entrenar, sino que hay que descansar”.