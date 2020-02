Como ocurrió en la primera jornada del ATP 250 Córdoba Open, certamen que se disputa en el predio del Polo Deportivo Kempes, con las caídas de Federico Delbonis y Juan Pablo Ficovich, el éxito sigue siendo esquivo para los argentinos. Ayer, los que resultaron eliminados fueron los rosarinos Facundo Bagnis y Federico Coria, mientras que al cierre de esta edición jugaban Juan Ignacio Londero y Leonardo Mayer, bucando quebrar esa racha adversa.

Facundo Bagnis cayó ante el español Albert Ramos 6/4 y 7/6 y Federico Coria perdió con el eslovaco Andrej Martin 7/6 y 6/4.

El cordobés Londero, en tanto, se medía con el italiano Marcos Cecchinato, semifinalista de Roland Garros en 2018 y vencedor del Argentina Open el año pasado, mientras que el Yacaré lo hacía con el español Jaume Munar. El ganador de este último encuentro se medirá con el Peque Schwartzman, que viene de tener una gran actuación en el Australian Open, donde cayó en cuarta ronda ante el serbio y posteriormente campeón Novak Djokovic por 3/6, 4/6 y 4/6.

Al referirse al posible cruce, el porteño expresó: "Es difícil saber antes de jugar el primer partido, después del primero puedo saber cómo me sentí. La última vez que jugué con Leo perdí en Roland Garros. No es tan favorable son dos jugadores difíciles y distintos. No me gusta apresurarme y creo que son todos suficientemente competitivos",

Hoy, el que saltará a la cancha será Guido Pella, quien se enfrentará con el francés Corentin Moutet.