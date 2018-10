Tapia se reuniría con el Tata para tentarlo

Ya se confirmó que Gerardo Martino no seguirá al frente del Atlanta United, equipo que milita en la Major League Soccer de Estados Unidos. Y con la confirmación del Tata que deja Estados Unidos, muchos clubes ya empezaron a sondear al ex entrenador de Newell's. Igual, todo parece indicar que Martino terminará siendo el nuevo entrenador de la selección de México, pero desde la AFA no pierden las esperanzas y quieren jugarse una última ficha para intentar que revea su decisión. Por eso Claudio Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, tiene pensado llamar a Martino este fin de semana y limar algunas asperezas luego de las declaraciones que realizó el Tata, cuando dijo que "la AFA está peor que antes". Quiere hablar con él para tentarlo para volver a dirigir la selección argentina. ¿Es posible armar un plan que seduzca a alguien que ya estuvo en la selección argentina y se fue por problemas de desorganización? En principio, todo parece muy complicado. Si bien es cierto que cambiaron las autoridades de la AFA. Hoy el presidente es Chiqui Tapia, con quien Martino mantiene una gran relación, pero esa amistad no le impide declarar a favor de la AFA, el DT no siente que la situación haya mejorado desde su salida en 2016: "Desde lejos se notan peor las condiciones. Con lo que representó la muerte de Julio Grondona, era bastante lógico que haya un momento de confusión más allá de que eso se prolongó y terminó en un bochorno", señaló Martino el último fin de semana, en una entrevista que le brindó al sitio web del periodista Daniel Arcucci. Lo cierto es que Tapia no se da por vencido y este fin de semana se reunirá con Martino para preguntarle si tiene intenciones de agarrar volver a dirigir la selección argentina. Habrá que ver si el Tata le da alguna señal.

