"Averiguamos por Guardiola, pero es muy difícil. Lo analizamos. Pero nunca pensamos que económicamente iba a ser tanto. Tendríamos que hipotecar todo", dijo entre risas en declaraciones a TyC Sports.

Tapia también aclaró que no se reunió con el actual entrenador del Manchester City, que antes pasó por el Barcelona y el Bayern Munich.

El directivo de la AFA confirmó además que, para después de diciembre, la Selección argentina "tendrá su técnico" que reemplazará a Jorge Sampaoli, despedido luego del Mundial de Rusia 2018.

Consultado sobre si se arrepentía de haber contratado a Sampaoli para hacerse cargo de la Selección argentina, Tapia lo negó, porque en ese momento era la mejor opción para llegar al Mundial de Rusia 2018.

"No me arrepiento de haber contratado a Sampaoli; cuando lo fuimos a buscar no lo discutía nadie y hoy con el diario del lunes es muy fácil caerle a él con la responsabilidad", indicó Tapia.

Asimismo, insistió con que la AFA piensa un proyecto abarcativo de las Selecciones nacionales, con una década de trabajo sostenido, y que el primer paso fue la decisión del Comité Ejecutivo de firmar "la obligatoriedad de ceder a los jugadores para todos los equipos".

En cuanto a quienes pueden ser candidatos a conducir los destinos del equipo nacional, Tapia reconoció que Mauricio Pochettino (Tottenham de Inglaterra), Diego Simeone (Atlético Madrid) y Marcelo Gallardo (River), son de la preferencia de la dirigencia afista.

Por el momento, y hasta diciembre, Tapia ya había confirmado a Lionel Scaloni y Pablo Aimar como conductores, a quienes conoció cuando trabajaron junto a Sampaoli por sus "conceptos futbolísticos".

"Scaloni es un chico con mucha capacidad, con carácter y lo vimos en las selecciones y en Moscú. Sabe lo que es ponerse la camiseta argentina. Tenemos que aprender del error de habernos apurado", reflexionó.

