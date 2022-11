Tanlongo y Central, un cambalache

La gestión por la renovación de Mateo Tanlongo terminó como empezó: muy mal. La dirigencia de Central emitió este viernes un comunicado brindando su punto de vista sobre cómo fue la fallida negociación. Además cuestionó el accionar del volante, quien optó irse a Sporting Lisboa con el pase en su poder con todo el derecho que le confiere la ley, por cierto. Para el común denominador de la comunidad canalla, el juvenil se fue por la puerta de atrás del lugar que lo moldeó y promocionó en la elite. La realidad marca además que la institución de Arroyito hizo su grueso aporte para que esta novela sea de terror para la imagen y tesorería auriazul. Porque Raúl Gordillo arrancó la mesa de diálogo a su ritmo. El Mono luego renunció y el caso pasó a manos de la directiva. Según argumentaron los diferentes miembros de la comisión, el futbolista había dado su palabra para estampar la firma antes de que caducara su estadía: el próximo 31/12. Por eso siguió jugando. Lo concreto es que cuando terminó la Liga Profesional, ya no dio más señales. Después viajó a Portugal para hacerse la revisión médica y ahora desde estos lares reclaman una especie de resarcimiento económico, que no llegará porque no hay obligación por parte del elenco lusitano. La resultante es clara. El único perjudicado es el club.