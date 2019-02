También se juega en Europa

Los futboleros creen que triunfar en el fútbol es llegar a jugar en la primera del club que se ama y ganar millonadas de dólares. Se equivocan. La mayoría de los pibes que comienza a jugar en las inferiores no llegan a primera, pero insisten. Se entrenan, pasan de un club a otro: desde los pequeños de una ciudad a los de los pueblos, otras provincias o el exterior. Y nadie o pocos dice nada de ellos, salvo sus amigos y familiares. Así y todo triunfan, a puro esfuerzo y tezudez a 13 mil km de distancia. Esta nota es sobre ellos.

Ovación se contactó con Nicolás Monserrat, ex jugador e hincha de Central y Emmanuel Filippini, ex jugador e hincha de Newell´s. A pesar de las camisetas se hicieron amigos y juntos se fueron a jugar a Europa. Salieron campeones con el Civitanovese Calcio del ascenso italiano (un club ubicado en el centro del mapa contra el mar Adriático, a 300 km de Roma). Ambos jugadores transpirarán el próximo clásico desde el Viejo Continente. Dos que ya triunfaron, sea cual sea el resultado del partido del domingo.

"Nico" es un rosarino de 26 años que juega de defensor central. Empezó en Social Lux, se probó en Central, como no quedó se fue a Arsenal de Sarandí: allí jugó de 2009 a 2012.

"Volví a Rosario porque Daniel Teglia me lo propuso, cuando Russo dirigía la primera. Se armó un convenio con Tiro Federal y jugué allí a préstamo en 2013. Muchos de ese equipo llegaron a primera como Milton Zárate y Yeimar Gómez Andrade, yo no pude pero sentí que había estado muy cerca de lo más alto del club que amé y amaré toda la vida, al punto que desde la distancia sigo siendo socio y renovando la platea del Gigante", comentó.

"Emma" nació hace 26 años en Capitán Bermúdez. "A la vuelta de la familia de Javier Cappeletti (ex mediocampista de Rosario Central)", detalló. Pasó por la Academia de Griffa y en 2010 fue a Newell's. Disputó 59 partidos en inferiores de AFA hasta 2012, entre 6ta y 4ta división, sin convertir goles. Tuvo como compañeros a jugadores de la talla de Héctor Fértoli, Francisco Fydriszewski y Juan Ignacio Vieyra.

"En ese momento viajé a Buenos Aires, entrené con técnicos de primera, pasé por la reserva, hice fútbol en el estadio con los más grandes del club y cuando a los 21 quedé libre me fui a Adiur, y ahí entendí lo que era jugar en un club como Newell´s. Estaba bien entrenado, literalmente volaba".

Hasta allí cada uno con sus historias llenas gambetas por distintos clubes. Pero fue la redonda la que unió al rojinegro y al canalla por seis meses en Almafuerte, de las Rosas, en la liga Cañadense. Se hicieron amigos y cuando les llegó la posibilidad de jugar en Italia, con apenas algunas frases básicas de la lengua del Dante en la manga y con pasaporte comunitario, se embarcaron. Salieron campeones con el "rossoblu", la camiseta azul y roja del Civitanovese y ascendieron de la D a la C.

Cuando pueden viajan: uno con la auriazul, el otro con la rojinegra. Este domingo también las vestirán. "Este clásico es la mejor fiesta del fútbol argentino" aseguró Nico y Ema agregó: "Muchos lo viven como si fuera la vida. Nosotros ante todo somos amigos". Triunfaron.

NOB en Venecia

Emmanuel Filippini durante un viaje a Venecia con Nicolás, un amigo tan leproso como él. "Siempre que puedo miro los partidos de Newell's por internet. Y a este también lo veré. Estoy con fe, creo que ganaremos. El equipo está motivado para este domingo. Newell's renació con Bidoglio y la vuelta de Maxi. ¿Con Nico? Tras el clásico pase lo que pase, un abrazo y listo", dijo.

"A todos lados de Europa voy con la auriazul. No soy muy religioso, pero entré al Vaticano, todo un símbolo cultural, cómo no iba a llevar camiseta. Fui por todo Roma con ella y Emma con la rojinegra", dijo Nicolás Monserrat. A tal punto este canalla tiene la camiseta puesta que cuando salió campeón con Civitanovese, además de la azul y roja, en la foto mostró la canalla.