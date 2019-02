Los futbolistas del plantel profesional de Colón que estaban sospechados de padecer dengue dieron negativo en el segundo análisis exigido por el Ministerio de Salud de la provincia.

Si bien no se informó oficialmente, la cartera de Salud lo oficializará durante esta jornada, luego de que los futbolistas del equipo rojinegro se realizaran un segundo análisis en la tarde de ayer en el hospital José María Cullen de la capital provincial.

Todo comenzó en el inicio de la semana pasada, cuando Leonardo Heredia, Guillermo Ortiz y Gustavo Toledo comenzaron a padecer diversos síntomas que les impidió entrenarse con normalidad a la par del grupo.

Pero no todo quedó ahí, ya que luego comenzaron a presentar los mismos síntomas Leonardo Burián, Emanuel Olivera, Matías Fritzler, Fernando Zuqui, Mateo Hernández.

Estos jugadores fueron convocados al Hospital José María Cullen, donde se les realizó el examen que por protocolo corresponde para detectar si lo que los afectaba era dengue.

Luego se sumaron Tomás Sandoval y Gabriel Esparza, quienes comenzaron a sufrir los mismos síntomas que los ocho jugadores antes mencionados, a los que hay que sumarles al kinesiólogo Fabián Pera Francia.

A las pocas horas se conoció oficialmente que las pruebas que se les realizaron a los jugadores dio resultado negativo, aunque Julio Beffani, titular del área de Epidemiología de la provincia de Santa Fe, manifestó hace unos días que "todavía no es seguro que no tengan dengue, se deben realizar estudios nuevamente la semana que viene para confirmar qué tienen los jugadores. Si las pruebas se realizan en un tiempo en que no se generaron los anticuerpos, la prueba no es 100 por ciento efectiva".

Los jugadores se fueron sumando a los entrenamientos sobre el final de la semana, para llegar al lunes con todos a disposición de Julio Comesaña. Es que se les recomendó que retornaran a la actividad recién cuando transcurrieran 24 horas del último episodio de fiebre.

Ahora, el técnico tiene nuevamente al plantel completo a disposición para jugar este viernes, desde las 19, frente a Vélez, en el José Amalfitani, por la 19ª fecha de la Superliga.