Talleres enfrenta a Sport en el inicio de las semis

Llegó la noche esperada. Desde las 21.30 se abrirá la lucha para llegar a la final de la Copa Santa Fe entre los mejores cuatro elencos de la temporada con las series al mejor de cinco partidos entre Sport Cañadense v. Talleres de Villa Gobernador Gálvez y Platense de Reconquista v. Brown de San Vicente.

Los elencos atravesaron una exigente fase regular y dos etapas de playoffs para llegar a esta instancia, que de por sí los deja muy cerca de una invitación al Torneo Federal, pero les abre las puertas a la final, a la búsqueda del título de la Liga Provincial y al ascenso directo a la tercera categoría nacional, plaza asegurada para quien se corone campeón santafesino.

Sport fue el mejor de la etapa clasificatoria y el uno de la general, que se llevó de manera invicta. En octavos de final eliminó 2 a 0 a Campaña de Carcarañá y en cuartos luchó para dejar en el camino a Ceci de Gálvez.

Por su parte, Talleres terminó como octavo de la general tras ser segundo en su grupo clasificatorio con marca de 7 triunfos y 7 derrotas. Compartió la zona C con Sport, ante el que perdió 88 a 80 en el duelo de la fecha inaugural en Cañada y luego cayó 70 a 68 en Villa Gobernador Gálvez. En playoffs, la T dejó en el camino a El Tala por 2 a 1 en octavos, mientras que le ganó luego 2 a 1 a Rivadavia Juniors de Santa Fe.

"Estamos contentos por haber ganado en los cuartos, pero ahora con la mente puesta en la semifinal, nos toca el 1, que demostró ser el mejor hasta ahora en el torneo, con jugadores de mucha jerarquía y un gran entrenador (Daniel Farabello). Tenemos un desafío importante, que motiva mucho y estamos listos para salir a competir en la serie, el sueño de la final está intacto, hay que ir cuarto a cuarto, va a ser una serie durísima y muy atractiva para el público", analizó Juan Manuel Gattone, entrenador de Talleres.

El otro choque lo protagonizarán Platense de Reconquista (2 de la general) y Brown de San Vicente (3), quienes ganaron sus grupos de la etapa clasificatoria y luego accedieron a esta instancia. Platense se impuso 2 a 0 a Libertad de Villa Trinidad y luego 2 a 1 a Almagro de Esperanza, mientras que Brown derrotó 2 a 0 a Atlético Sastre y luego recibió la venia del tribunal de disciplina para pasar la serie ante Sportsmen Unidos, que estaba empatada 1 a 1.

Los segundos partidos serán el domingo, en idéntica localía y la semana próxima las series cambiarán de escenarios los juegos 3 y 4, y en caso de ser necesario un quinto encuentro será local el mismo de esta noche.

Los juegos de esta noche se podrán seguir con estadísticas y video en Febasantafe.com.ar.



Atalaya quiere dar otra imagen



Atalaya tendrá esta noche una necesidad y un objetivo. La necesidad es recuperar la confianza en su juego y revertir la imagen mostrada el miércoles en el primer partido de la serie de playoffs de octavos de final de la Conferencia Norte del Torneo Federal. El objetivo es quedarse con el segundo punto de la eliminatoria para traer a Rosario la serie empatada. Una cosa va ineludiblemente de la mano de la otra, pero como mínimo, debe cambiar la cara con la que enfrentó a un Regatas de Concepción que no le perdonó ni un solo error.

El equipo rosarino llegaba entonado por superar una serie durísima ante Santa Paula de Gálvez, pero en esta ocasión ante un equipo con jerarquía y nivel superior, no pudo encontrar la vuelta para complicar a su rival. Ahora, a la espera de que el local no esté en una noche inspirada, el trabajo pasa por encontrar armas para mejorar en ataque y también con la fórmula para contener a un adversario con jugadores altos pero también con buenos tiradores.

La serie continuará el martes desde las 21 en Rosario, en un duelo que será televisado por DeporTV.





