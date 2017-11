Talleres dio otro paso importante

Talleres de Villa Gobernador Gálvez le ganó anoche como local a Sportsmen por 88 a 80 y se afirma como cómodo puntero de la Superliga rosarina tras la disputa de la fecha 14 del certamen. Talleres quedó a un pasito de asegurarse el primer lugar de la general.

Por su parte, Echesortu se mantiene como escolta tras derrotar a Municipalidad de Puerto San Martín por 97 a 82. Puerto quedó complicado en la lucha por permanecer.

Además, en un duelo apasionante con clima de clásico, Temperley derrotó a Atalaya por 76 a 69 como visitante. El partido tuvo sólo hinchas del equipo local por razones de seguridad.

Mientras, en un partido clave por mantener la categoría, El Tala se impuso como visitante a Náutico Sportivo Avellaneda por 76 a 57.

En el otro duelo de la noche, Los Rosarinos Estudiantil doblegó a Caova por 73 a 71 como visitante y también mantiene su expectante ubicación en la tabla.

Talleres suma 25 puntos, Temperley, Echesortu y Estudiantil tienen 22, en tanto que Atalaya quedó con 21. Luego se anotan Sportsmen, El Tala y Caova con 20, mientras que cierran Puerto y Náutico con 19.

La próxima fecha se llevará a cabo el domingo con Los Rosarinos Estudiantil ante Atalaya, Temperley frente a Talleres de Villa Gobernador Gálvez, Sportsmen Unidos con El Tala, Municipalidad de Puerto San Martín ante Caova y Echesortu frente a Náutico. Salvo la ventaja de Talleres en la punta, a falta de cuatro fechas para el cierre de la etapa regular todavía no hay un panorama demasiado claro sobre los puestos de playoffs y el orden de los cruces. Tampoco en lo que se refiere a la permanencia. Justamente, en las últimas horas varias instituciones que participan de la Superliga sostuvieron reuniones con la dirigencia en pos de reactivar un pedido que habían realizado en la previa del torneo: suspender los dos descensos que están en el reglamento. La solicitud no tuvo demasiado éxito en primera instancia, pero los delegados de los clubes insistirán en generar un nuevo encuentro con la totalidad de la mesa directiva para tratar este tema en el corto plazo.

En la divisional A2, en tanto, Gimnasia y Esgrima perdió el duelo pendiente ante Provincial por 85 a 80 y abrió la chance para que mañana Sportivo América se consagre como campeón justamente en el duelo ante el mens sana. Mañana también jugarán Ciclón ante Saladillo y Unión y Progreso ante Regatas. Además, esta noche se iniciará la actividad en el torneo local de primera C con el enfrentamiento entre Velocidad y Resistencia y Maciel, que es uno de los candidatos al ascenso.





Los últimos desafíos del año son de las chicas

En otro año de gran éxito para los seleccionados santafesinos, aparece uno de los últimos desafíos de la temporada. Será en Mendoza del 14 al 19 de noviembre con el Sub 15 femenino en el que Santa Fe intentará concretar la triple corona tras ganar el Sub 17 de El Calafate y el Sub 14 de Embalse. Luego quedará el cierre de 2017 con el torneo femenino de mayores, que se desarrollará en diciembre en Buenos Aires. Santa Fe es nuevamente candidato a quedarse con la Copa Mario Siria al mejor seleccionado de la temporada, ya que fue campeón del Sub 19 en Embalse y logró los subcampeonatos Sub 17 en Cañada de Gómez, Sub 13 en Embalse y entre los mayores en Neuquén. También fue cuarto en el torneo Sub 15. El gran competidor de Santa Fe en busca del premio mayor es Buenos Aires, que ganó las finales de Sub 17 y Sub 13, pero que no logró éxitos en los campeonatos femeninos.





Se armó la Copa Santa Fe

La Liga Provincial Copa Santa Fe ya tiene diagramadas sus zonas para la etapa clasificatoria que comenzará el próximo 9 de noviembre con el duelo inaugural entre Platense de Reconquista y Atlético María Juana. El certamen que reúne a 28 elencos de toda la provincia otorgará un ascenso al Torneo Federal.

En el grupo A estarán Temperley, Racing de San Cristóbal, Atlético Sastre, Brown de San Vicente, Almagro de Esperanza, Argentino de Firmat y Atlético Carcarañá. En el segmento B participarán El Tala, Cacu de Ceres, Atlético María Juana, 9 de Julio de Rafaela, Alma Juniors de Esperanza, Platense de Reconquista y Campaña de Carcarañá, mientras que en la zona C quedaron Talleres de Villa Gobernador Gálvez, Libertad de Villa Trinidad, Trebolense, Ben Hur de Rafaela, Ceci de Gálvez, Central San Javier y Sport Club Cañadense.

Por último, en el grupo D participarán Sportsmen Unidos, Unión de San Guillermo, Atlético San Jorge, Atlético de Rafaela, Rivadavia Juniors de Santa Fe, Almafuerte de Las Rosas y Adeo de Cañada de Gómez.

Jugarán todos contra todos en dos ruedas en cada una de las zonas más dos duelos interzonales A v. C y B v. D (los que quedan libres en cada fecha). Clasificarán a playoffs los 4 mejores de cada grupo y se armará la grilla de 16 (los mejores cuatro serán 1,2,3,4, los segundos 5,6,7,8, terceros del 9 al 12 y cuartos del 13 al 16). Octavos y cuartos de final serán al mejor de tres partidos, mientras que tanto las semifinales como la serie final se disputarán al mejor de cinco.

Los elencos rosarinos ya conocen rival para el debut. Temperley recibirá a Almagro de Esperanza, El Tala se presentará con el interzonal en condición de local ante Atlético de Rafaela, Talleres deberá visitar en el inicio de la competencia a Sport Cañadense y Sportsmen jugará en el Alfredo Figna contra Rivadavia Juniors de Santa Fe.

En la pasada temporada el campeón fue Santa Paula de Gálvez, que le ganó la final a Atlético San Jorge.