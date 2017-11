Embed AHORA | Paolo Montero anunció que da un paso al costado junto a su cuerpo técnico. — Rosario Central (@CARCoficial) 11 de noviembre de 2017



De forma interina, el club de Arroyito comunicó oficialmente que asumirá Leonardo Fernández, actual entrenador de la Reserva y que comandó a los pibes al título de la Copa Santa Fe.

Embed Leonardo Fernández será el director técnico del primer equipo de Rosario Central de manera interina. — Rosario Central (@CARCoficial) 11 de noviembre de 2017



Tal como se esperaba, Paolo Montero, el DT de Central hasta esta noche, presentó la renuncia luego de la derrota por penales con Atlético Tucumán, un resultado que marcó el final del sueño no solo para los canallas sino también la partida del entrenador uruguayo a quien solo lo mantenía la Copa Argentina . Hasta esta noche, claro."Con todo respeto venía a despedirme de ustedes. Ya se lo informé a los dirigentes y a los jugadores que nosotros damos un paso al costado. El responsable de todo soy yo", sentenció el entrenador quien hoy se despidió del mundo canalla."Siento que me voy. Que ya está", marcó, antes de agregar con economía de palabras que "no hay nada que pensar ni analizar. no se están dando los resultados. Ya está, ya fue", al tiempo que aprovechó para agradecerle a la dirigencia y a los jugadores.El entrenador uruguayo disputó 29 partidos con el canalla, de los cuales ganó 12, empató 10 y perdió en siete ocasiones.