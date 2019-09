Sweetest Dream conoce el camino

Con el vértigo como bandera, cinco yeguas de 3 años en adelante -ganadoras plurales-, protagonizarán el Clásico Condesa, cotejo perteneciente al Grupo III de la escala Internacional, que le pondrá el tinte de mayor jerarquía dentro de la cartelera a llevarse a cabo hoy en el césped de San Isidro.

Ubicado en 9º turno y sobre la distancia del kilómetro, el cotejo servirá para que la zaina Sweetest Dream ratifique el último triunfo conseguido a comienzos de agosto pasado en el Clásico Ocurrencia, victoria que le permitió borrar su opaca faena en el Estrellas Sprint.

En calidad de enemiga asoma Pora Mí, rendidora como pocas, mientras que Dona True se perfila como algo más que una simple convidada de piedra.

Notiturf

Celinka rinde un severo examen en el Bayakoa

Como antesala del Condesa, siete potrancas tresañeras animarán los 1.400 metros del Clásico Bayakoa (8º turno) y allí la zaina Celinka tratará de mantener la plena curva evolutiva. Rendirá un verdadero examen en su primera intentona selectiva ante adversarias que ya conocen el proceso selectivo, tales los casos de Dance on the Sea (Mil Guineas) y Mi Villana (Clásico Luis María Campos).

Doblete jerárquico el domingo en Rosario

Tras las habituales depuraciones, quedó conformado el programa a disputarse el domingo venidero en el Independencia. La gerencia de carreras confeccionó un atractivo programa de nueve competencias -de 14 a 18- y girará sobre la base del tradicional Clásico Intendente Municipal "Dra. Mónica Feín". Ubicada en 4º turno (a las 15.30), la prueba logró reunir en los partidores a un destacado lote de sprinters de 4 años en adelante, quienes prometen ponerle la cuota de emotividad ni bien se abran las jaulas. La grilla de partida quedó conformada por: 1) Ride Gaucho; 2) Bahiarito Shy; 3) Dance on Wind; 4) Jouhikko; 5) Edinburgo; 6) Mr. Vettel; 6a) Thomy; 7) Man To Man; 8) Travis y 9) Eclipse Lunar. Completando la doble propuesta jerárquica en el final se vivirán las alternativas del Handicap "Gran Clásico Central-Newell's, a desarrollarse sobre la distancia de 2.100 metros y donde prometen ingresar a las gateras: 1) Expreso Cause; 2) Abuelo Centenario; 3) Blue Dacnis; 4) Correntada del Sur; 5) Carl Lewis; 6) El Ternauta; 7) Dar es Dar; 8) Hurrican Pepper y 9) Candy Strong.

Princesa Lake llegó a la sentencia de un viaje

La ausencia de la zaina Agallas le dejó el camino allanado a la veloz Princesa Lake, quien hizo gala de un andar arrollador desde la partida y con solvencia se trajo a la rastra a las rivales que le salieron al cruce ayer en el marco del Especial Ap Candy, cotejo base de la cartelera corrida en La Plata. Conducida por William Pereyra asumió resueltamente la delantera tornándose inalcanzable para Anacarsis quien tuvo que conformarse con servirle de escolta a 2 1/2 cuerpos.