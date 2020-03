Suspensiones por todos lados y Rosario correría igual suerte

El triunfo soñado. El año pasado al fin Facundo Ardusso pudo ganar en Rosario, el patio de su casa. No habría bis en 2020.

El Súper TC 2000 postergó el inicio del campeonato previsto para el próximo domingo en El Zonda y por ahora mantiene en pie la fecha del 5 de abril en el Fangio. Entre el coronavirus y las dudas propias, se cancelaría

Fueron tan vertiginosos estos días en malas noticias sobre la propagación del coronavirus, que no sólo el sábado se registró el primer caso en Rosario sino que ya quedaron como del siglo pasado los interrogantes que Ovación Grip planteaba en su edición anterior, bajo el título: "¿Qué pasa con el Fangio?". Los cabildeos sobre la decisión gubernamental sobre qué hacer con el autódromo rosarino quedaron subsumidos en esta otra cuestión por supuesto muchísimo más importante. Por eso mismo, aunque el Súper TC 2000 mantiene la fecha del 5 de abril, ahora como apertura del campeonato, todo parece indicar que la competencia se suspenderá. Como tantas otras en el ámbito nacional e internacional, al punto que el fin de semana vivido en La Pedrera y en Concepción del Uruguay parecieron quedar totalmente fuera de contexto.

Las autoridades de la sociedad del autódromo municipal de Rosario no conducen y aún nadie tomó la posta. Por eso se cayeron las fechas del 29 de marzo para el Turismo Carretera y del 5 de abril por el TC Mouras, TC Pista Mouras y TC Pick Up. La primera no se podía haber hecho igual, ya que Concordia cubrió el hueco y ya canceló la carrera por el brote del coronavirus. Y la otra porque se superponía con el STC 2000, que pareció ganar la pulseada pero en un contexto donde ninguna autoridad del Estado se hizo cargo públicamente de la organización de la carrera.

Por eso, porque el STC 2000 ya canceló la inauguración de la temporada el domingo en El Zonda, porque Rosario no hizo fuerza por la fecha y porque todo parece indicar que para el 5 de abril las actividades deportivas seguirán en suspenso, todo parece indicar que no habrá carrera en la ciudad.

Como se dijo, el Turismo Nacional y el raleado Top Race fueron una rara avis, mientras que la ACTC hasta ahora mantiene la fecha del TC Mouras del próximo fin de semana en La Plata. Todo puede cambiar, claro.

En el mundo, las decisiones también se fueron tomando algunas sobre el filo. Fue el caso del Gran Premio de Australia que debió correrse ayer. A poco menos de dos horas del comienzo de la primera actividad oficial del año, se anunció que se suspendía por el caso del coronavirus de un mecánico de McLaren. Una multitud que desafió los protocolos se quedó en la puerta misma del Albert Park sin poder entrar.

Y no sólo eso, el sábado mismo ya se anunció las cancelaciones de los GP de Bahrein (22/3) y Vietnam (5/4), que se sumaron al de China (19/4) que ya estaba suspendido hacía rato. Con Europa declarada como el principal foco de infección, difícilmente el campeonato comience el 3 de mayo en Holanda. Ayer ya se hablaba de anular el receso de mitad de año (va del 2/8 al 30/8, entre los GP de Hungría y Bélgica) para poder cumplir con todas las fechas.

El automovilismo desacelera como todas las actividades a escala mundial, tratando de controlar una enfermedad que puso en jaque a toda la humanidad.