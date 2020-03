Superliga, fútbol argentino en promoción

El fútbol argentino cambia para no cambiar. Lo que se decide hoy mañana puede modificarse sin que nadie se ruborice. Porque es algo que parecería “normal”, más allá de que no debería serlo. Por eso no sorprende en absoluto que ahora de tres descensos directos se votaría para que sean dos y un tercero juegue una promoción o reválida con el perdedor de la final del Reducido de la Primera Nacional. Todo parecería estar cocinado y la determinación que se iba a tomar esta semana en la reunión del comité ejecutivo de la AFA se postergó para el miércoles que viene (además se tratará las elecciones anticipadas para darle continuidad al ciclo de Claudio Tapia).

La dirigencia del fútbol argentino tiene acordado votar una modificación reglamentaria para la presente temporada de la Superliga, justo en el final del torneo. Una determinación inaudita desde donde se lo mire, pero que desde hace algunos meses se mencionaba como una posibilidad. Igualmente, no deja de sumar una nueva mancha a los despropósitos de un fútbol tan manoseado que lejos está de transitar por el camino de la lógica. O, al menos, de ser ordenado. Tan sólo eso.

La nueva AFA que se esperaba después de Julio Humberto Grondona —por el momento— lejos está de concretarse. Apenas si hubo algunas tibias señales, pero que rápidamente se desvanecieron y todo volvió a ser un verdadero cambalache. Con peleas de poder y divisiones intestinales que cada vez se hacen más fuertes.

Lo que en cualquier parte del mundo resultaría increíble es que la modificación se daría con el final de la Superliga y con once partidos más de la Copa, etapa donde se resolverá la lucha por la permanencia. Lo lógico es que todo debería estar resuelto antes del inicio de una competencia, es decir cuando arrancó el campeonato, pero en Argentina no siempre se recurre a lo racional.

Esta decisión, que sería anunciada el miércoles próximo antes del inicio de la Copa de la Superliga, mantendrá los 24 equipos para las temporadas siguientes de la Liga Profesional que volverá bajo la órbita de la AFA y evitará que quede en número impar y un club permanezca libre en cada jornada. Más allá de que Tapia siempre pregonó y hasta aseguró que en 2020 se iba a reducir a 22 la cantidad de clubes participantes del torneo de primera división.

Para mantener en 24 equipos la máxima categoría —lo dicho— regresaría un recurso que se había extinguido: la Promoción. Eso le permitiría, además, ofrecerle otro ascenso a la Primera Nacional. En consecuencia, los últimos dos equipos en la tabla de promedios de la Superliga perderían la categoría, pero el que ocupa la posición 22 en el listado (actualmente se encuentra Colón), jugaría una repesca con el perdedor de la final del Reducido de la Primera Nacional.

Dentro de este contexto grotesco, de modificaciones a último momento y la determinación de gran parte de los dirigentes de sacarse de encima a la Superliga, también existe amplio consenso para que la próxima temporada se dispute con dos torneos cortos.

En fin, el fútbol argentino —que está en promoción— sigue siendo una joda. Una verdadera joda, como casi siempre lo fue.

Lo que se viene...

Chau a la Superliga

La mayoría de los clubes quieren darle el adiós y de esa manera el fútbol de primera regresará a la órbita de la AFA.

Hola Liga Profesional

Tendrá un CEO y el candidato principal a ocupar el cargo es Marcelo Tinelli. La Liga determinará la forma que se disputen los campeonatos luego de la Copa América.

¿Torneo largo o corto?

Es uno de los debates principales. Las fechas ya sea para uno u otro modelo plantea un inicio para el 23 de julio. El receso sería luego del 14 de diciembre y el fútbol regresaría el 22 de enero de 2021 hasta junio.

Dinero de la TV

En la actualidad la Superliga le paga a los clubes menos de la mitad de lo que recibieron el último año de Fútbol para Todos. Pedirán más dinero e intentarán vender mejor el producto al extranjero. Mario Pergolini y Marcelo Tinelli, dos ex enemigos televisivos, se perfilan como candidatos a estar al frente de este proyecto.

2 descensos, 1 promo

En una decisión bochornosa se dispuso que haya una chance más de salvación para los equipos de primera y una oportunidad más de ascender para los de la Primera Nacional. Y así, muchos felices.

Día de resolución

El próximo miércoles está pautada la reunión. Se necesitan 21 votos de los 24 equipos de la máxima categoría. En principio, saldrían las modificaciones. Boca ya dejó en claro que no está de acuerdo. Igualmente, en el tiempo que resta habrá mucha rosca.