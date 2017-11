Superliga, el único tema, el mismo camino

No están muy lejos el uno del otro, entre los diez últimos, aunque Newell's tiene una luz de ventaja sobre Central

Ahora, a hablar del mismo tema: la Superliga. Este torneo en el que no están muy lejos uno de otro. Aunque la luz de ventaja la lleva Newell's. Algo lógico, porque Central estaba en otra. Claro que por Arroyito sabían que si las cosas no le salían en su gran apuesta chocarían de frente con esta realidad. Y desde este nuevo presente los dos caminos confluirán en el cierre del año con el clásico. Con los rojinegros con un panorama más promisorio, no tan difícil de transitar como el auriazul. Porque hoy la tabla de posiciones tiene a la Lepra más arriba (19º contra el 27º), aunque entre los últimos diez. Con cinco puntos más (9 sobre 4), pero sin sobrarle nada. Y desde la escasez ambos conjuntos deben trazar sus rumbos.

El de Newell's asoma más armado. El hecho de que su conductor es el mismo marca un plus. El Chocho Llop cuenta con la ventaja de conocer más al plantel y que en el juego se vio una mejora en los últimos partidos. Con poco para destacar pero acompañado de un triunfo y una parda en las últimas dos presentaciones.

El de Central se ve complicado. Con nuevo técnico, incluso nombrado como interino, y sin una espalda de renombre dentro del club. Leo Fernández tendrá que tener una gran presentación para hacerse fuerte. Encima, al frente de un plantel que si bien jugaba por otra cosa también intentó, claro que sin suerte, no quedar tan mal fecha tras fecha, decayendo considerablemente en las últimas con cuatro derrotas en cinco partidos.

La excusa auriazul tiene sustento en que se había armado estructuralmente pensando en ganar la Copa Argentina. Pero al quedar afuera en semifinales, el hoy lo golpea por el ayer reciente de tres derrotas al hilo (por goleadas, incluso en el Gigante) que calaron hondo y que no habían producido un quiebre antes precisamente por la excusa.

Y como en esas duras caídas ante Banfield y Argentinos en Arroyito, más la sufrida en San Juan, incluyeron a mayoría de jugadores de los "titulares" es que el panorama no se vea alentador. Y al repasar que los resultados pobres no fueron ante poderosos ni candidatos, ni hablar al mirar lo que vendrá: Talleres, Boca e Independiente. Más el clásico.

La campaña rojinegra tiene más de positivo sin llegar a conformar a nadie. Dos triunfos por margen justo y tres derrotas apretadas, lo que sumado a las tres igualdades y a un vistazo en referencia a goles a favor y en contra emparentados en apenas un cinco no suena tan mal. ¿Lo que viene? También complicado: quizás no tanto por Belgrano, que llegará el viernes al Parque, pero sí porque irá al Monumental y recibirá a Racing, para cerrar con el clásico.

Sí, ese partido con el que proyectarán hacia el 2018, el que sin dudas marcará a este Newell's y a este Central, que hoy avanzarán otra vez en una única dirección y hablando del mismo tema: la Superliga. Este torneo que hoy los tiene por allá abajo en la tabla, lejos del protagonismo que el hincha quiere, el que merece.