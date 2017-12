Superclásico de fútbol navideño entre Real y Barsa

Este fin de semana la pelota seguirá rodando en las ligas europeas y asiáticas y se recordará la Tregua de Navidad de 1914. Hoy, a las 9, se abrirá el primer "regalo" cuando jueguen Real Madrid-Barcelona

Que Papá Noel haya planificado repartir juguetes este fin de semana no significa que no habrá fútbol ni se deje de conmemorar la Tregua de Navidad, el partido que jugaron el 24 de diciembre de 1914 británicos y alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Un picado que por unas horas frenó a la muerte.

Mientras en este país, uno de los más futboleros del mundo, y la mayoría de las ligas internacionales por estos días se funciona en "modo navideño", hoy a las 9 (hora argentina) en España se jugará el clásico entre Real Madrid y Barcelona (ver página 11). El horario disparó polémica ya que se supo que se fijó así para que lo vea cómodo en su casa el hincha chino, protagonista de un mercado apetitoso para la Península Ibérica.

Pero eso no es todo. A las 12.15, se enfrentarán el Valencia y el Villarreal. O sea, mientras allá los jugadores se calzan los guantes, acá la mayoría de los futboleros se procurarán el ventilador (ya que conectar el aire acondicionado se transformó en un bien más lujoso que un hotel 5 estrellas).

Ayer arrancó la fecha 19 de la Premier League, con el empate en tres de Arsenal y Liverpool. Hoy a las 9.30 jugarán Everton contra Chelsea; a las 12, Manchester City v. Bournemouth; a las 14.30, Burnley contra Tottenham y a las 16.45, Leicester se cruzará con Manchester United. Y el martes 26, el Día de las Cajas (Boxing Day), feriado en Inglaterra, y el miércoles 27, se jugará la fecha 20. ¿De qué se trata este día festivo? Se conmemora en Gran Bretaña una costumbre del medioevo, en la que los nobles tras la Navidad, entregaban el sobrante de sus fiestas a la servidumbre en cajas llenas de comida como símbolo de donación. Desde esa época la jornada se dedica a las donaciones y descuentos comerciales y a los deportes: no sólo futbol sino también criquet, turf y rugby.

Italia tampoco se privará hoy de desplegar el espíritu prenavideño en la cancha. Habrá tres partidos de la Serie A. A las 11, jugará Napoli con Sampdoria, a las 14 Milan y Atalanta y a las 16.45, Juventus contra Roma.

Más cerca del brindis, la holandesa Eredivisie ofrecerá mañana a las 10.30 un duelo entre Ajax y Willem. Y en la misma jornada y hasta el lunes 25, tal vez con resaca incluida, rodará también la redonda en Arabia Saudita, donde juega el Ahilal de Ramón Díaz. Lo mismo ocurrirá en Turquía, Israel e India.

Tregua con picado

Cuando ya la sangrienta Primera Guerra Mundial llevaba seis meses, en pleno frente de batalla y con muertos aún en las trincheras, alemanes e ingleses bajaron las armas en una tregua resistida por los altos mandos del ejército, en Ypres (Bélgica) y jugaron un picado que fue leyenda.

Cartas de soldados, que perviven como documento, cuentan que en ambos bandos se cantaron villancicos, se compartieron ceremonias de entierro, se leyó en forma conjunta el Salmo 23 ("El señor es mi pastor...") y, finalmente, se registró que Alemania ganó 3 a 2. Claro que nadie rescata el resultado como lo más importante. Fue un gesto de humanidad en medio de una guerra que terminaría cuatro años más tarde de ese partido y dejaría más de 20 millones de víctimas fatales, entre civiles y militares.

Libros, películas y canciones dieron cuenta de la tregua. El film francés de 2005 Joyeux Noël (Feliz Navidad), nominado al Oscar como Mejor Película Extranjera en la 78ª edición; el video de Paul McCartney, Pipes of Peace, de 1983 y el himno futbolero surgido de la canción All Together Now, de 1990 del grupo The Farm, son algunos ejemplos.

Y la UEFA, con el francés Michel Platini a la cabeza, conmemoró el hecho hace 3 años, junto a los jefes de estado de Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido e Irlanda. Para no olvidar.

A 103 años de un partido en medio del campo de batalla

"Todos parecían divertirse. No había árbitro ni tanteador. Era una montonera", se lee en una carta de un soldado de Cheshire sobre la tregua futbolística que se dio el 24 de diciembre de 1914 en Ypres, Bélgica, en medio de los muertos, las ratas y el hambre, los soldados salieron de las trincheras, se dieron la mano, intercambiaron tabaco y jugaron.