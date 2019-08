"Sueño con subirme a un podio", dijo el velerista rosarino Bisio

A los 29 años y a 20 después de subirse por primera vez a navegar, Juan Pablo Bisio asumirá la primera oportunidad de disputar unos Juegos Panamericanos. El laserista rosarino cumplirá así uno de sus sueños más esperados. Quizás ese por el que se preparó más, pero que por muchos años lo llevó a estar a la sombra de Julio Alsogaray. Lamentablemente para él, uno de los mejores veleristas que dio el país, se especializó en la misma clase. 2019 es el año, en marzo ganó la plaza y por eso desde hoy, cuando arranque la competencia de la vela en Paracas, en la costa oeste de Perú, distante a 260 kilómetros de Lima, donde esta la villa principal de deportistas, Juan Pablo estará subiéndose al barco con todas las ilusiones. Le dijo a Ovación que busca “disfrutar” el momento y dejar lo más lejos posible la presión, pero también que “sueño con subirme a un podio”, porque “como deportista sería lo máximo”. El gran amigo de Cecilia Carranza Saroli, la rosarina campeona en Guadalajara 2011 en laser radial y medalla de oro olímpica en Río 2016 en Nacra 17, dijo que sus logros fueron un “gran aprendizaje”. Intentará emularla, aunque sea un poquito.

¿Juega su papel el hecho de que estos sean tus primeros Panamericanos?

Sí, creo que sí, por el ánimo, por las ganas. En mi carrera siempre me preparé para esto, más que para Río (Juegos Olímpicos). Para Río iba a ser muy difícil porque ganarle a Julio (Alsogaray)... Así y todo estuve más cerca de lo que pensaba. No creía tampoco que este cuatrienio iba a ser tan duro como lo es. Pero también por otro lado está la expectativa de disfrutarlo. En laser ya tenemos la plaza olímpica (para Tokio 2020) y va a haber un selectivo reñido en el que puede ganar cualquiera, entonces hay que disfrutar de estos Panamericanos como si fueran lo máximo. Y después que terminen se pensará en los Juegos Olímpicos. De antemano trato de disfrutarlos, no se sabe ni hasta cuándo vamos a llegar. Lamentablemente.

¿Por qué?

Es que hasta acá sacrifiqué todo por esta campaña, entonces por eso los Panamericanos son importantes. Por ahí meterse en el podio y ganar una medalla significaría volver a elevar la escala de méritos del Enard (el ente que maneja las becas).

¿Cómo inyección anímica en tu carrera pese a qué no sabés hasta cuando dará?

También como inyección anímica, el año pasado me quedé a nada de ir a los Odesur, coincidía con mi campaña olímpica y yo tenía el sueño de subirme al podio con mi bandera. Pero no pude. Acá sé que es mucho más difícil y ni te digo en unos Juegos Olímpicos... Pero subirse a un podio panamericano habla de un nivel.

¿Lo imaginás?

Sí. Después son días, es parecido al Mundial. En el Mundial (de Japón, este año, de clases olímpicas) no conocía la cancha, a la semana de entrenar y cuando llegó la competencia cambió el viento y chau. Cuando no estoy fino con las decisiones de no saber adónde ir empiezo a dudar y me cuesta. Cuando tengo las certezas como las tengo para Perú y las puedo aplicar en un campeonato y contra casi los mismos que competí en el clasificatorio sé que tengo un plus interno. Después los otros tendrán sus pluses.

Bielsista tu filosofía, como buen hincha de Newell’s que sos.

Y sí, cómo no. Pero bueno, al margen de eso trato de ir llevándolo como cualquier otro evento que ya he hecho. Trato de disfrutarlo pese a que son más grandes.

¿Se potencian las expectativas y las ganas con un clima panamericano? ¿Está esa mística de la que tanto hablan?

Fui a unos Odesur y desde ese lado te digo qué suerte y qué lindo que es volver a un evento de estos porque lo que yo disfruté de esos Juegos, de estar con todo el equipo y de sentarte a comer, de ser 15, 20 personas... Nuestra campaña usualmente es solitaria. Llegar a la villa (en el caso de la vela, en Perú, tienen la propia más pequeña cerca de la sede de Paracas) o estar en el club o donde sea como delegación tiene un extra. Y esto es aún más. Estuve en Toronto y Río, desde afuera y se veía. Hay que tomar todo eso positivo que tienen estos Panamericanos.

¿Vos que sos un fanático de todos los deportes, tenés doble motivación?

El otro día hablaba con unos amigos. Yo en diciembre me recibí de ingeniero mecánico. Justamente les decía que los Panamericanos ahora son como recibirme de atleta. Siento que me recibí de atleta. Entonces, trato de estar relajado, enfocado pero intentando sacarme esa presión que genera este tipo de Juegos. Después cuando den el toque pasará lo que tenga que pasar.

Los deportes que tienen lugar en el agua generalmente le rinden mucho a Argentina, ¿estás al tanto? ¿Cómo juega?

Sí... Eso que tenemos en este país, la cercanía con el agua... Y además creo que estos deportes, a los que se dedican, los obligan a ser guerreros. Este país te prepara para eso, si no sos un guerrero no llegás a nada. Como persona digo, ni siquiera como deportista. Tiene que ver un poco con eso me parece. Son deportes durísimos, con adversidades como el clima, el agua, un medio exterior que por ahí otros deportes no tienen. Este deporte te prepara para ser guerrero.

Tu gran amiga Cecilia Carranza fue campeona Panamericana. Después olímpica, ¿llegaste a hablar de lo que implicaría subirse a un podio en estos Juegos?

Lo hablé mucho con ella y encima después lo hizo en unos Juegos Olímpicos. Fui su sparring en Guadalajara 2011 cuando ganó la de oro y en Río estuve con ellos (ella y Santiago Lange y equipo de Nacra 17). Ahí aprendí mucho para lograr lo que logré hasta ahora y aprendí mucho también por si me toca subir, lo que significa. Sí, lo hemos hablado como charla normal de hermanos (así se consideran). Trae muchas cosas un podio y sin desenfocarse también hay que aprovechar el momento para transmitir historias, más en el mundo en el que vivimos, más en el país en el que vivimos.

Hace poco hablaste de lo hermoso que te parecía levantar tu cabeza y ver la bandera argentina estampada en tu vela. ¿Acá se potencia?

Lo que tienen estos Juegos a diferencia de todo lo otro que nosotros hacemos es que está el país atrás de uno y no hay alegría mayor que esa. Ahora sueño con subirme a un podio panamericano, pero sueño también con subir al podio en el primer lugar y que suene el himno nacional, que sea un logro mío. No hay mayor satisfacción que esa. Sí, yo veo la bandera en mi vela, en una inauguración y me vuelvo loco. La gente que me conoce sabe que todo el día estoy vestido de argentino, por lo menos un buzo o una remera, y no hay mayor orgullo que ese. Estos Juegos tienen eso y más, siento que habrá un montón de gente colgándose conmigo en el barco.

¿Entonces querés el podio sí o sí, esa sería la gran satisfacción?

Sí, ahora que ya tenemos la plaza olímpica voy por todo y por subirme al podio. Creo que eso sería lo máximo que me podría pasar como deportista.