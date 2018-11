Para los habitantes de esta región son el gran imán que los movilizará esta noche hacia el estadio Islas Malvinas. Al no estar la megaestrella Leo Messi, los mendocinos dejan constancia en el momento de hacer eje en la selección que ellos depositaron su devoción en dos figuras que también son de nuestra ciudad como la Pulga. Giovani Lo Celso y Mauro Icardi se tornaron en el principal polo de atracción a la hora de encarar el segundo y último ensayo amistoso del año que brindará hoy el renovado representativo nacional frente a México.





Mendoza tiene su propio andar por naturaleza. Las calles céntricas lucen prolijas y, según cuentan los nativos, gran parte del aluvión de turistas emigró ayer. Sin embargo, el grueso de la gente no destila ese frenesí que sacude a otras importantes urbes. Igualmente, se palpa que la ciudad respira fútbol por estas horas. Y del bueno.

Porque esta noche mostrará al mundo interno y externo al equipo que por ahora luce bajo la órbita del ex jugador leproso Lionel Scaloni. El mismo entrenador confirmó anoche la alineación (ver páginas 6 y 7) y no tendrá al ex canalla Gio Lo Celso de arranque, pero sí al hincha leproso de Mauro Icardi entre los titulares para despedir la temporada, que fue mala debido al pobre rol que cumplió Argentina en el reciente Mundial de Rusia.

La historia ahora es otra. Eso está claro. Y así también lo entiende la masa cuyana. Esa misma que hoy dará el presente en el estadio donde Godoy Cruz oficia de anfitrión a la hora de mostrarse en la Superliga.

El público, según pudo constatar Ovación, tiene pensado acercarse hacia el reducto que está emplazado en el parque General San Martín porque quiere ver esencialmente a tres figuras de grueso calibre internacional.

Es así como el cordobés Paulo Dybala, que se destaca en Juventus, y los rosarinos Gio Lo Celso (de gran presente en Betis) y Mauro Icardi (capitán y goleador de Inter de Milán) le aportan un brillo especial a la nacional.

Parece extraño que el ex jugador de Central y el hincha Newell's se hayan tornado rápidamente en dos de los protagonistas más aclamados por el público, al menos en esta cálida Mendoza. No obstante, en el hotel donde hace base la selección y en las charlas que tiene a Argentina como epicentro, las voces se direccionan por decantación en Gio y Mauro.

Lo Celso e Icardi son parte de la nueva camada que asomó tras el Mundial y el pase a retiro de varios pesos pesados que estaban tapando en parte a muchos pibes que ahora están en boca de todos. Ambos buscarán esta noche ratificar el presente que los envuelve en sus respectivos equipos.

Aunque en el caso de Gio hay que destacar que viene de hacer un papel más que aceptable en el primer desafío informal y triunfal disputado en Córdoba ante los mexicanos. Mientras que el capitán y artillero de Inter buscará imponer su sello para dejar sentado que puede ser finalmente el 9 de todos los argentinos por mucho tiempo.

Bajo este particular panorama, Argentina ofrecerá está noche el cierre de campaña amistosa ante México. Significará además el último ensayo del año. Lo hará en suelo cuyano, donde se respira cierto aire rosarino.

Magnetismo. Mauro Icardi, uno de los jugadores más requeridos por el público, firma un autógrafo en la camiseta de un chico. El futbolista rosarino será titular en Mendoza.