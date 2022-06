Si bien el "Pelusa" no marcó goles en ese encuentro, fue una de las figuras y dio la asistencia clave en el tanto de Jorge Burruchaga que sentenció el marcador en el complemento.

En este caso, la prenda proviene de la colección del difunto relator y periodista José María Muñoz. Sin embargo, la polémica se instaló ya que el especialista argentino Marcelo Ordas aseguró que no fue utilizada en juego.

"No era de él. Es una camiseta que Diego le regaló a la familia del recordado relator Muñoz post Mundial 86. No es la que él utilizó en el Mundial, es una camiseta que se estima de protocolo. Está dedicada y firmada por Diego Maradona, pero no ha sido utilizada y menos aún en el Mundial. Es un poco extenso explicarlo, pero técnicamente en la parte posterior donde se encuentra el número en la espalda, se ve bien que no coincide la puesta del número con la camiseta de la época", aseguró el especialista en declaraciones radiales.

ladiez.JPG

Por su parte, el sitio Julien's -encargado de la subasta-, no dejó lugar a duda y señaló en su portal: "Maradona firmó la camiseta con marcador negro e inscribió "PARA JOSÉ MARÍA CON TODO MI CARINO". El legendario mediocampista ofensivo anotó varios goles memorables a lo largo del torneo y finalmente llevó a Argentina a su segundo título de la Copa del Mundo".

La subasta tuvo una base de 10 mil dólares y se esperaba que llegara a los 60 mil, aunque finalmente se entregó por menos. Además, existió un ofrecimiento que se mantuvo durante varios días en u$s 15 mil, mientras que en las horas finales al cierre de la puja se registraron un total de once ofertas que fueron de los 17.500 a 50.000, cifra final de la misma.

Además, desde el portal oficial describieron: "la camiseta azul y blanca presenta el parche de la AFA en el área izquierda del pecho y el logotipo de Le Coq Sportif en el área derecha del pecho. El número "10" de Maradona se aplica en la parte posterior en letras negras. Talla 40 (Argentina). Talla L (EE.UU.). La camiseta usada en el partido firmada por el jugador proviene de la colección de José María Muñoz, el famoso locutor de radio y televisión argentino y periodista deportivo que convocó numerosos partidos de la Copa Mundial de la FIFA de 1986".

"Con la camiseta se incluyen cuatro tarjetas de identificación de prensa pertenecientes a Muñoz. Acompañado de una Carta de Autenticidad de Sports Investors Authentication (SIA) para la autenticación emitida por el partido. También se incluye una carta de autenticidad de PSA con respecto a la firma", finalizó.