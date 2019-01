Suárez firmó y es refuerzo

Matías Suárez, el nuevo jugador de River Plate, realizó la revisión médica y por la tarde se sumó a los entrenamientos del plantel en Ezeiza luego de la firma del contrato con la entidad de Nuñez.

El delantero cordobés, en breve declaraciones a la prensa, dijo: "Llego con mucha humildad y trabajo. Es el desafío más grande de mi carrera, por eso lo quise aprovechar ya que River es un equipo grande, es lo mejor de América".

Y sobre el pedido del entrenador millonario Marcelo Gallardo agregó: "Que te llame Marcelo es muy importante para un jugador y a mí eso me ilusionó mucho. No le podía decir que no, así que espero poder hacer lo mío. Lo que vieron en mí".

En cuanto a su función como posible reemplazo de Gonzalo Martínez, recientemente vendido a la MLS, destacó: "Somos diferentes, no hay que compararse, él demostró en cada partido que es un ídolo y un gran jugador. Vengo a sumar a un club grande".