Sportivo América va por el ascenso

Sportivo América (28 puntos) irá esta noche por concretar el ansiado ascenso a la elite rosarina cuando reciba desde las 21.30 a su escolta Gimnasia y Esgrima (25) en el marco de la 16ª y antepenúltima fecha de la A2. El Verde logró títulos consecutivos en la C y B, por lo que esta noche podría finalizar en tiempo récord su retorno a primera en el caso de ganarle al mensana.

El Verde además hilvanó un invicto increíble de 32 partidos en el año que cortó Ciclón y, eso sí, viene de perder en la fecha pasada su segundo encuentro en la visita a Atlantic Sportsmen. Gimnasia no lo aprovechó dos días después, ya que cayó en casa con Provincial. En los otros duelos de la A2, Ciclón (21) v. Saladillo (19) se juegan mucho por el descenso y lo mismo Regatas (20), que visita a Unión y Progreso (24). La fecha se completa el domingo.

En Primera B, Newell's (32) buscará acercarse a la consagración y el ascenso a la A2 en su visita a Universitario (26), en uno de los juegos destacados de la jornada 18. La Lepra le lleva 4 puntos a Talleres de Arroyo Seco, que visita a Calzada (26), y Garibaldi (28), que recibe a Sportivo Federal (24). El resto: Libertad (23) v. Red Star (20), Ben Hur (24) v. Fisherton (19) y Central (26) v. Unión de Arroyo Seco (27).

Además, por la Primera C, el sólido líder Timbúes (29) visitará al último Asac (17) por la 16ª fecha 16. El resto: Belgrano (22) v. Edison (25), San Telmo (23) v. Paganini Alumni (26) y Unión Sionista (24) v. Atlanta (18). Anoche, Velocidad y Resistencia (21) 74, Maciel (28) 81.