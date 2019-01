Sportivo América sigue proyectando a futuro

Sportivo América es el club que le devolvió el orgullo al básquet de la ciudad. No porque la competencia local no fuera lo suficientemente apasionante, pero sí porque la elevó al rango nacional con la histórica primera participación en la Liga Argentina. Pero el verde de calle Tucumán no quiere quedarse con eso, ya confirmó que seguirá en la temporada 2019-20 mientras continúa en la actual dando pelea y apuesta a integrar la Liga de Desarrollo para los clubes de dicho campeonato. Por eso busca sumar juveniles, mientras en el medio reconstruye el piso de su estadio luego de un grave problema que debieron sortear.

El Amílcar Tamburri sufrió la rotura de un caño de agua importante que levantó el piso, por lo que debió sacarse todo para volver a instalarlo. Eso trajo gastos inesperados pero también solidaridades, como la del club Clazada, que prestó sus instalaciones para que el plantel de Hugo Luna se siguiera entrenando con vistas a la reanudación de la liga, que lo encuentra en el puesto 11º de 14 equipos en la Conferencia Norte. Será de local (probablemente de Deportivo Norte de Armstrong) ante Unión de Santa Fe. Luego arrancará la gira por el norte del país. Pero más allá de la contingencia, el verde no quiere estar de paso y por eso apuntala la posibilidad de integrar la Liga de Desarrollo para clubes de Liga Argentina, con jugadores de 18 o 19 años que también puedan integrar las inferiores del club, jugar la Superliga rosarina y ser tenidos en cuenta para la competencia nacional. Para ello, de 9 a 10.30 en Calzada, prueba jugadores de martes a jueves.

Y además, Sportivo América rodea el proyecto con la mayor cantidad de profesionales para atender todas las áreas. En ese sentido, además de Luna como entrenador principal y cabeza del cuerpo técnico, trabajan el jefe de equipo Ricardo Bottura, el técnico asistente Juan Manuel Anglese, las nutricionistas Yanina Isola y Florencia Castellanos, el psicólogo Bruno Baccini, el médico deportólogo Iván Yelín y el preparador físico Marcos Daut.