"Soy un laburante que sueña con seguir"

Se refugia en el entorno familiar para recargar energías. "Ellos son el motor de todo. No puedo olvidarme de que durante muchos años les dediqué pocas horas porque dirigía en las ligas del interior y en las inferiores de Central. Por eso cuando terminó el partido anoche (por el domingo) es como que me pasó una película por la mente en unos pocos segundos. Me acordé de mis seres más cercanos, del sacrificio que hice durante muchísimo tiempo para poder disfrutar de este pequeño momento de gloria, por así llamarlo. Los que somos de este palo tenemos en claro que las alegrías no son tan abundantes. Por eso trato de disfrutar todo lo que estamos viviendo con el cuerpo técnico, que además somos todos hinchas del club. No tengo empacho en decir lo que siento. Y lo que pienso en estos instantes es que sólo soy un laburante de esta institución que sueña con seguir más adelante. Los resultados y otros factores luego determinarán si es posible. Pero vamos a seguir trabajando y metiéndole con todo para reposicionar al equipo en la Superliga, porque en definitiva eso es lo más importante de todo". Con estas cálidas y sinceras palabras, Leo Fernández le contó a Ovación sus sensaciones el día después de haberle ganado a Talleres y sabiendo que Boca está a la vista.

¿Seguís disfrutando o el partido que se avecina con Boca no te permite gozar tanto?

Disfruté muchísimo, no sólo porque Central volvió al triunfo sino además porque el equipo no merecía seguir así. Lógico que también recibí muchos saludos y uno se siente reconfortado por tantas muestras de cariño. Pero a la vez sé que esto es pasajero y tengo la obligación de poner los pies sobre la tierra porque nos espera un partido chivísimo en el Gigante. No es que sólo vendrá el líder. Viene Boca, y eso para el hincha de Central es importante también.

¿Sos consciente de que viviste la semana más agitada de tu carrera?

Por supuesto. Una semana muy intensa. Desde lo emocional y lo profesional. Siempre soñé con este momento y Central me dio la oportunidad. Lo mío fue sacrificio desde que arranqué en este rol. Por eso no estoy dispuesto a quedarme sólo con este interinato. Además, el hecho de que el club haya apostado por un cuerpo técnico del club habla de que se pueden concretar los proyectos en conjunto con chicos del club, a quienes hay que ir llevándolos a su debido tiempo.

¿Entonces tiene otro sabor para vos, ya que además de ser hincha sos un entrenador que la viene remando desde hace mucho, sea en la Rosarina como en las ligas del interior?

Ni hablar. Se disfruta de otra manera. Para un laburante de este club tener la chance que se me presentó no es poca cosa. Por eso también me acordaba mientras veníamos en el micro de los interminables viajes que hice durante muchos años por las ligas del interior o en la misma Rosarina. Ni hablar de lo que vengo viviendo desde hace tiempo en Central. Todo se torna difícil, muy duro. Pero hay que seguir y en ese sentido sé que le quité mucho tiempo a mi familia, porque además soy un apasionado de lo que hago. Por eso pienso en ellos en este lindo momento que me toca vivir. Lógico que sé también que deberé estar preparado si llegan las malas. En esta profesión no tenés nada asegurado.

¿Te pusiste a pensar en las cuestiones a mejorar del equipo, ya que en Córdoba mostraron algunas falencias?

Sí y sé que debemos ajustar cosas. Pero lo primordial era levantar cabeza, sumar los tres puntos. Apuntábamos a eso. Lógico que nos hubiese gustado ser más regulares y plasmar nuestra idea en todo el partido. Pero se ganó y me quedo con eso. Al menos en estos momentos, porque Central necesitaba el triunfo. Además siempre hay temas y detalles por corregir. Nunca te podés quedar con los brazos abiertos.

¿Y qué cosas sacaste de positivo además del resultado?

La actitud y predisposición de los jugadores. Pero no sólo en el partido, donde se corrieron todo, sino también por la entrega que mostraron en la semana. Se brindaron en todo momento con la mejor onda. En ese sentido el plantel es el primero en querer revertir la situación en la Superliga.

La apuesta de Ledesma te terminó dando la razón.

Nunca dudé de su capacidad. Por eso jugó. Cuando hago un cambio es porque considero que es lo mejor. Lógico que con el diario del lunes todo tiene otra lectura. Pero sinceramente sabía que los chicos iban a cumplir.

¿Te gustaron los rendimientos de Becker y Coscia?

Sí, porque desde lo táctico cumplieron a la perfección con lo que les pedí. Por ahí de afuera se habrá visto que no estuvieron finos, pero la misión era otra en esta ocasión. Y cumplieron al pie de la letra con todo lo pactado.

¿Y qué rol cumplen el Cuis Daniele y Pirulo Rivarola?

Son dos piezas importantísimas. Como también los profes. Pero el Cuis y Pirulo se dedican a los detalles que por ahí no se ven, como estudiar al rival y otras cuestiones vinculadas a lo táctico. Es un placer tenerlos, porque sé además la clase de personas que son.

¿En qué cosas te cambió ser el técnico de la primera?

En lo personal en nada, porque mi esencia nunca la cambiaré. Vengo de un barrio y mantengo los mismos códigos de toda la vida. Soy un laburante que busca superarse día a día. Lógico que al ser el técnico de la primera te lleva a estar casi todo el día abocado al equipo. Una labor tan ardua como apasionante.

¿La gente te reconoce más?

Así parece, ja. Me pasó que esta semana hubo varios que me miraron sorprendidos cuando iba a buscar el auto a la cochera. Me saludaban y además estaban como sorprendidos porque era del barrio y no sabían. Soy de la zona sur desde pibe. Hace como 20 años vivo en el mismo lugar. Lo que pasa es que no soy de andar mucho por la calle. Cuando tengo tiempo me quedo y disfruto de la familia. Como en estos momentos, cuando los veo disfrutar tanto o más que yo mismo.

¿No te pica el bichito de querer seguir siendo el DT del primer equipo después del receso?

Cómo no voy a soñar con eso. Soy un laburante de este club, pero que sueña a la vez con seguir en el cargo más allá de diciembre. Sé que no será soplar y hacer botellas. Aunque al final de estas tres fechas que restan hablaremos con los dirigentes para ver cómo seguirá todo. Porque además no tengo dudas de que se trabajaría de otra manera, con más tranquilidad y junto a nuestras inferiores para desarrollar un plan global. Así que se verá en su momento lo que pasará. Sin embargo, por ahora no hay que desviar la atención, porque nos esperan tres partidos muy duros y especiales para todos los que somos de Central.