Soso, con identidad rojinegra y una vida de compromiso

Frustrado. Soso fue contactado a fin del año pasado para llegar a la lepra. No se dio.

Mariano Soso es un personaje incómodo. Por eso, cuando se equivoca o las cosas no le salen los cuestionamientos exceden lo referido a su tarea. Lo critican por lo que es su virtud, expresarse y comprometerse con lo que lo rodea. Rosarino, ex futbolista y entrenador de las inferiores de Newell’s e hincha rojinegro fue uno de los sondeados para dirigir a la lepra en diciembre de 2018. En ese momento no se concretó la llegada de este trabajador social que actualmente comanda el equipo de Defensa y Justicia.

Soso fue ayudante de campo cuando Javier Torrente dirigió la primera de Newell’s. Su idea futbolística sigue en mayor o menor medida el pensamiento de sus antecesores en Defensa, Ariel Holan y Sebastián Beccacece, siendo Marcelo Bielsa su referente. Pretende que sus equipos sean ofensivos.

Hace pocos días, Soso participó de la colocación de una baldosa en la avenida de Mayo de Buenos Aires que recuerda a Adriana Lesgart, madre del primo del entrenador, desaparecida en la última dictadura cívico-militar. “Es la muestra de que no nos vencieron”, dijo el DT al periodista Julián Scher para www.elfurgon.com.ar.

Soso forma parte de una familia diezmada por la dictadura. Su madre, Alicia Lesgart, se convirtió en una referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario.

En diciembre de 2018, Soso, entonces DT de Emelec, se reunió con el mánager rojinegro Sebastián Peratta. Newell’s buscaba un reemplazante para Héctor Bidoglio. Pero no se dio y Bidoglio siguió. La identificación de Soso con el club quizás algún día le devuelva la chance de volver.