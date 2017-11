Sorpresiva apuesta por las sociedades anónimas

"Te voy a hacer un razonamiento medio largo, pero dejame llegar al final".

Prometido, tenemos espacio.

El problema económico de los clubes en Argentina no se va a solucionar hasta que todos los dirigentes se pongan de acuerdo. Y eso va a ser muy difícil. ¿Sabés por qué? Porque yo soy Newell's y tengo que intentar meterme en una copa y necesito terminar entre los primeros once. O tengo que entrar a la Libertadores y debo terminar entre los primeros cinco. Estoy obligado a contratar jugadores, tengo que traer unos cuatro más o menos. Y termino trayendo jugadores con contratos que no puedo pagar porque cuando les ofrezco lo que les puedo pagar, no vienen. En resumen, ¿qué hago, me endeudo o no me endeudo? Supongamos que decido no endeudarme, me arreglo con lo que tengo, que es lo que debería hacer. Resulta que hay otro equipo que se tiene que salvar del descenso y al que no le importa endeudarse en millones de dólares. Y contrata al jugador que yo no traje porque decidí cuidar mis finanzas. Mi gente, cuando este equipo me gana o me saca de la clasificación a las copas, me liquida. Tengo los números al día, pago lo que puedo pagar, pero el otro equipo se endeudó y se metió en la copa. ¿Cómo le hago entender a la gente que eso no es lo que se debe hacer? No puedo. ¿Y entonces qué hago para evitarlo?: contrato yo también. Y acá todos compensan con la misma frase: "Cuando vendamos un jugador". Si es como leo que Newell's tiene un déficit anual de 2 millones, ¿qué pasa si en 2 años no vende a ninguno?: el déficit pasa a ser de 4 millones. ¿Con la venta de qué jugador equilibrás las cuentas?, con ninguna. Entonces terminás vendiendo una promesa no ya para contratar sino para pagar la deuda que generaste y que se sigue incrementando. Ese círculo no lo cerrás más.

¿Ya está?

Terminé.

Acabás de describir la última contratación de Nacho Scocco y sus consecuencias. Newell's no podía ni debía contratar a Nacho porque no podía pagar ni el pase ni su salario. Y lo contrató igual.

Totalmente de acuerdo. Newell's necesitaba quedarse con Nacho, pero la realidad es que había que hacerle ver a la gente que Newell's no lo podía comprar.

¿Y entonces, cómo se acomoda esto, hay que seguir igual porque

no hay arreglo?

Un porcentaje muy alto de la solución van a ser las sociedades anónimas. Cuando privaticen los clubes, esa es la realidad.

Epa, no esperaba ese giro, ¿no te parece una opción

que transfiere o comercializa la pasión?

El amor del hincha va a ser el mismo. Y va a seguir yendo a la cancha y va a alentar si su equipo está bien y va a putear si está mal. ¿Sabés cuál es la única diferencia? Que no va a haber nadie que endeude a tu club. El privado, que es el que se endeuda, tiene que pagar la deuda. Si vos sos dueño de un club y no armás un equipo competitivo, la gente no va a ir a la cancha y los sponsors no te van a pagar y vas a tener un equipo cada vez más diezmado.

¿Y si aparece un jeque, te paga lo que le pedís y al tiempo te descuida el club porque no le rinde y terminás en cualquier lado?

Pero vos me das el peor ejemplo, te pregunto: ¿y si viene un jeque, pregunta cuáles son los 4 mejores jugadores de Argentina, los compra y los pone en Newell's? ¿O viene y pregunta cuánto sale el proyecto de inferiores porque lo quiere llevar a cabo? Te contesto: si el equipo termina 18º el mejor futbolista va a valer un millón. Si el equipo está entre los 4 mejores durante 5 años, el que va a valer un millón es el peor jugador. No sé si las sociedades anónimas representan la solución total, pero estoy seguro de que son una gran parte.

¿Te gustó la nota?