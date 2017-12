Sorpresa: ya salió el fixture 2018

La Asociación Rosarina no perdió tiempo y en la tarde de ayer presentó los torneos de la temporada 2018, realizó los sorteos de partidos de las categorías superiores y dio a conocer fechas importantes de las competencias. La reunión con los delegados de los clubes se llevó a cabo en las instalaciones de Atlantic Sportsmen, en la que parecía iba a ser una reunión típica de fin de año, cambio de opiniones y brindis de fin de temporada, pero hubo sorpresa.

Los dirigentes confirmaron que los formatos de juego se mantendrán tal cual se desarrollaron en el último semestre, aunque se buscó ampliar un poco el calendario para no jugar tanto entre semana. Entonces, el inicio se pactó para el 25 de febrero en la Superliga, mientras que la divisional A2 comenzará el 4 de marzo, la B el 2 de marzo y la C el 1º de marzo. En intermedias, el salto inicial será el 10 de marzo.

Y los delegados se fueron de la reunión conociendo rival para el arranque de los torneos. La fecha inicial de la Superliga será con Echesortu v. Caova, Temperley v. Estudiantil, Sportivo América v. Talleres de Villa Gobernador Gálvez, Sportsmen Unidos v. El Tala y Gimnasia vs. Atalaya.

Mientras tanto, la jornada inicial de la A2 será con Atlantic v. Unión y Progreso, Talleres de Arroyo Seco v. Alumni de Casilda, Puerto San Martín v. Náutico, Regatas v. Newell's y Provincial v. Ciclón.

Por su parte, en la primera B la actividad comenzará con Saladillo v. Sportivo Federal, Maciel v. Universitario, Calzada v. Rosario Central, Libertad v. Ben Hur, Unión de Arroyo Seco v. Tiro Suizo y Timbúes v. Garibaldi de Fray Luis Beltrán.

"Creemos que los torneos fueron exitosos, las canchas estuvieron llenas y las definiciones fueron picantes, por lo que renovamos la apuesta", le explicó a Ovación el vicepresidente Marcelo Píccoli.

Con respecto al libro de pases, en el caso de la Superliga habrá tiempo hasta el 15 de marzo para sumar jugadores.

Sorpresa de fin de año de la Rosarina y posibilidad para los técnicos de diagramar las pretemporadas con antelación.