Sorpresa: Barcelona y Real Madrid afuera

La edición 2020 de la Copa del Rey no deja de entregar resultados sorpresivos y seguro lo son las eliminaciones de ayer de Barcelona (en el último minuto por 1-0 ante Athletic de Bilbao) y Real Madrid (a manos de Real Sociedad por 4-3), que se sumaron a la despedida en cuartos de final de Valencia, el miércoles a manos de Granada, y de Villarreal frente al humilde Mirandés. Los de la Casa Blanca recibieron en el Santiago Bernabéu a Real Sociedad y Martín Odegaard abrió la cuenta a los 22’ para los blanquiazules y así se fueron al descanso. En los primeros once minutos del complemento los de San Sebastián casi que sentenciaron la eliminatoria con dos gritos del sueco Alexander Isak (54’ y 56’). Tres minutos después, a los 59’ Marcelo Vieira acortó distancia para Real Madrid. Pero a los 69’ el juvenil Mikel Merino puso el 4-1. Los de Zidane reaccionaron a través de Rodrygo a los 81’ y de Nacho Fernández Iglesias en el tercer minuto adicional pero eso no impidió la victoria por 4 a 3 de Real Sociedad que le permitió acceder a las semifinales. Mientras tanto Barcelona trasladó a la cancha los problemas que se ventilaron esta semana entre Messi y Abidal en estos días y cayó 1 a 0 ante Athletic Bilbao en el San Mamés. El elenco dirigido por Quique Setién fue superior a lo largo de los 90’ y generó varias situaciones de gol, incluido un mano a mano de Messi a los 87’. Los vascos encontraron su grito en el descuento con un cabezazo de Iñaki Williams. Y agudizaron aún más la crisis blaugrana.