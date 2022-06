Sordo: "Hacer goles es lo más lindo del fútbol"

Ramiro Sordo (21 años) atraviesa un buen momento en Newell’s. A fuerza de despliegue, gambeta y ahora goles se ganó un lugar en el equipo que dirige Javier Sanguinetti. Es más, es el sorpresivo goleador leproso en este inicio de la Liga con las conquistas que señaló ante Banfield y Talleres, ambas con definiciones magistrales, con los ojos abiertos y eligiendo un palo para mandar la pelota al fondo de la red. Su sueño comenzó en la pensión del club del Parque y hoy disfruta al máximo el grato presente. “Estoy feliz, contento. Todo delantero y jugador quiere hacer goles, que es lo más lindo del fútbol”, le confió Ramiro a Ovación. Y agregó: “El esfuerzo y la actitud por el equipo y por este club no se negocian”. Además aceptó que si bien van partido a partido ya se empieza sentir la cercanía del clásico de la novena fecha. “Ganar el último clásico fue el momento más lindo del torneo pasado”, aseguró. Y, a la vez, reconoció que ante San Lorenzo “hubiese sido lindo si Messi iba a ver el partido al Coloso”.

Son momentos que todo jugador quiere pasar, obvio que se prefieren más estos momentos que los malos. Son períodos de felicidad que el jugador siempre quiere pasar. Estoy contento y feliz. Uno siempre está luchando y trabajando para que cada partido salga de la mejor manera.

¿Cómo vivís esta nueva faceta de goleador?

Todo delantero y jugador quiere hacer goles, que es lo más lindo del fútbol. Estoy ayudando al equipo haciendo goles. Esto es un trabajo en equipo y este inicio de campeonato bueno es por el compromiso de todos.

¿Qué te pide Javier Sanguinetti?

A todos los delanteros y a los extremos, que es la posición que estoy ocupando, Javier nos pide ser directos y contundentes a la hora de estar en el uno contra uno con los defensores. Siempre llegar al área y rematar. Claro que si es posible convertir goles.

Los goles ante Banfield y Talleres fueron parecidos por ser ataques en velocidad y con definiciones contra el palo muy precisas.

Los dos goles fueron parecidos, con la habilitación de Juanchón García. Son movimientos tácticos que se entrenan en la semana. En el partido de Talleres sabíamos que los espacios estaban en la espada de los laterales y lo aproveché en la primera jugada. En el complemento pudimos aumentar el marcador, pero no fuimos eficaces. Igual quedamos contentos por la victoria.

Desde afuera parece fácil definir, ¿pero en la cancha el arco se “achica”?

De afuera todo parece simple, todos los que miramos fútbol nos parece fácil cómo resuelven los jugadores en la cancha. Pero estar en el momento de juego y además con la hinchada rival hay mayor presión, es más complicado, pero es bueno que estoy tranquilo en la definición y trataré de mantener esta efectividad.

Los carrileros de Newell’s parece que corren una “maratón” en cada partido, ¿cómo se aguanta este ritmo de juego?

(Risas) Es así. Es una faceta del juego que tal vez no es muy vista por el hincha o la gente. Pero creo que el trabajo que hacemos todo el equipo en esa función que es de correr, meter y estar en cada lugar indicado nos ayuda mucho a todos. Cada uno de los que entramos a la cancha lo hacemos de la mejor manera.

El DT pone siempre a los jugadores que están al ciento por ciento para sostener la intensidad. ¿El esfuerzo no se negocia en este equipo?

Es lo que nos caracteriza. El esfuerzo y la actitud por el equipo y por este club no se negocian. Es algo que tenemos incorporado y lo tratamos de llevar a cabo en cada partido, desde el titular hasta el último suplente tratamos de estar al ciento por ciento cuando nos toca entrar.

¿Cómo se vive tu presente en Las Rosas, tu pueblo natal?

En el pueblo están todos muy contentos, felices, sobre todo mi familia que siempre estuvo apoyando y la gente que me conoce. Me felicitan. Me apoyan y saben que uno trabaja todos los días para atravesar lindos momentos y siempre manteniendo los pies sobre la tierra.

¿Imaginabas este momento cuando estabas viviendo en la pensión de Newell’s en las inferiores?

Creo que todos los chicos que vivimos en pensión soñamos con estar en la cancha jugando con la primera. Cada partido o entrenamiento que íbamos a observar era hermoso poder ver a los jugadores consagrados. Ahora ser jugador de primera se está haciendo realidad y lo estoy aprovechando y disfrutando al máximo. Miraba a Maxi Rodríguez, Nacho Scocco, Mauro Formica a Seba Domínguez, que son jugadores de elite, que estuvieron en las mejores ligas y era un sueño pisar y jugar en la cancha donde ellos lo hacían y se me pudo cumplir.

El torneo recién empieza y están punteros, ¿se ilusionan con llegar hasta el final peleando en el lote de arriba?

Es un torneo largo, en nuestra cabeza está el partido a partido. Tratar de sumar lo máximo posible para terminar entre los primeros lugares, que es lo que Newell’s necesita y te obliga.

Este lunes tienen un partido muy chivo ante Argentinos en el Coloso, ¿cómo lo imaginás?

Es un rival muy bueno, muy dinámico, hay que hacer un partido muy inteligente para poder quedarnos con la victoria. Tenemos el apoyo de la gente y trataremos de hacer un planteo ordenado para poder sacarlo adelante.

Cada vez está más cerca el clásico, falta apenas un mes, ¿cómo transitan la previa, ya comienzan a palpitarlo?

Todos vemos esa fecha del clásico. Pero estamos partido tras partido. Falta un mes y hay que sacar adelante los partidos que hay antes para llegar de la mejor manera a ese choque tan especial.

En tu estado de WhatsApp hay una foto del clásico de este año que ganaron en el cancha de Central. ¿Ese no fue un partido más para vos ni tus compañeros?

Fue una alegría inmensa para todo el grupo. El momento más lindo del torneo pasado, en el que nos dimos cuenta que estábamos para seguir luchando y peleando cosas ahí arriba, como lo hicimos hasta la última fecha que se nos escapó la clasificación.

¿Ya te sentís titular o tenés que pelear en cada partido y cada práctica por un lugar?

Trato de dar lo mejor de mí en el momento que me toque jugar. Se me está dando de titular y lo trataré de aprovechar al máximo. En cada práctica y cada partido hay que demostrar que uno puede ayudar al equipo.

¿Contra San Lorenzo esperaban que vaya Messi a ver el partido al Coloso? ¿Estaban atentos por si la gente explotaba de emoción?

Si obvio que estábamos atentos a esa noticia. Pero a la vez muy concentrados en sacar el partido adelante y en ser protagonistas como lo hicimos. Claro que si hubiese estado Messi hubiese sido lindo también.