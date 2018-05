La Lepra necesita vencer por más de tres goles a Atlético Paranaense para pasar de fase

Ganar y golear sin importar el cómo. No hay otro resultado que le permita a Newell's lograr el pase a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Atlético Paranaense es el escollo que tendrá esta noche en el partido revancha, donde el rojinegro arrancará con un 3-0 difícil de remontar. Claro, no imposible en el mundo del fútbol. Omar De Felippe y sus muchachos mantienen en alto la esperanza de dar el batacazo en un Coloso que seguramente estará efervescente y que también jugará su partido, el de la presión intensa con el fin de debilitar a un rival que llega holgado por el resultado obtenido en Brasil.

El DT pone todo lo que tiene a mano. Lo mejor del plantel y utilizando a los jugadores con mayor experiencia mezclado con algunos pibes. Newell's necesita imponer no sólo juego, sino mostrar contundencia como nunca para quedarse con el boleto que lo depositará en la siguiente ronda. Y, además, seguir vivo en una copa internacional por la que luchó mucho para clasificar tiempo atrás con Diego Osella marcando el camino.

Lo último que se pierde son las esperanzas. Y en este caso en el búnker de Newell's sobra. Hay un alto optimismo en que la misión golear se puede dar para marcar un antes y un después de un equipo que anduvo a los tumbos a lo largo del semestre, pero que en las últimas presentaciones levantó su imagen y obtuvo el aval del público.

"Vamos a jugar con dos delanteros o tres. Necesitamos ganar, pero lo más importante es salir a jugar tranquilos y no volvernos locos, porque podemos tener dos atacantes y no tener la pelota. No tenemos que tratar de hacer el tercer gol antes que el primero porque ellos tienen un buen contraataque y buena elaboración de jugadas. Tenemos que ganar y ver si nos alcanza", deslizó el conductor leproso en la previa al determinante encuentro de esta noche en el Coloso.

Newell's no tiene otro camino que golear y eso no es un detalle menor. ¿Por qué? Porque a lo largo de la Superliga en un sola ocasión marcó tres tantos. Fue en la décima fecha en su visita a River en el Monumental, cuando venció por 3 a 1. De eso pasaron casi seis meses y hoy está ante la necesidad de volver a repetir una goleada, pero sin recibir tantos. A su favor también hay que decir que el rojinegro no es un equipo fácil de vapulear y sólo dos veces recibió tres o más goles en el torneo: Estudiantes 4-2 y Boca 3-1. Obviamente, Paranaense también lo sorprendió con tres y pudieron ser algunos más en la noche fatídica en Curitiba.

Newell's se juega el todo por el todo. Su futuro en la Sudamericana depende del resultado de hoy, donde sólo vale ganar y golear. Nada simple, aunque no imposible de obtener.