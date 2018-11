Solari ya marca el paso del Real Madrid

De Rosario a uno de los bancos más codiciados del mundo. De Renato Cesarini a técnico de Real Madrid. Así, sin escalas, Santiago Solari está empezando a marcarle el pulso a su carrera. En apenas dos partidos, Santiaguito ya se ganó más consideración en la Casa Blanca que el propio Julen Lopetegui. En realidad, lo que tiene Solari con Madrid es sentido de pertenencia y un cariño especial por esos colores. Y ayer, tras la victoria 2 a 0 contra Valladolid, dejó bien claro su sentimiento merengue. Es que a la hora de analizar el triunfo conseguido en los últimos minutos, el técnico usó la frase de uno de los hits más cantados por los hinchas. "Hasta el final, vamos Real", aseguró con una sonrisa.

"Hay que darles gracias a los chicos que hicieron un gran esfuerzo. No nos rendimos nunca y el equipo trabajó ante un rival complicado y duro que nos hizo las cosas difíciles. Hemos tenido paciencia para intentarlo y lo logramos. Me gustaría ganar 7-0 con tres goles de media chilena, pero de momentos delicados no se sale ganando fácil", explicó.

Con la emoción de estar en el banco de Real y lejos de sentir presión, el rosarino le agarró el gustito a dirigir a pesar de la adrenalina y la presión que genera Real Madrid en cada partido. "No me es ajeno el estadio y el club. Me sentí bien, en una situación natural. Cuando uno intenta ganar, se generan espacios. Me gusta cuando el partido se pone interesante y las pulsaciones se van para arriba", agregó.

A pesar de que hubo algunos silbidos para históricos como Sergio Ramos y Bale, Solari los bancó. "Son grandes profesionales y con mucha experiencia. Hay momentos difíciles porque el ánimo de los 80.000 de la grada se siente". Y en el cierre, llenó de elogios a Vinicius, el joven brasileño que entró y abrió el partido: "Con sus virtudes y defectos es un jugador más de la plantilla, pero sin maduración en primera. Es un joven muy llamativo y su fútbol es muy alegre. Le dije que se atreva y que encare, que es lo que sabe hacer".

Con el pie derecho

Mientras a Julen Lopetegui no le salió una tras su paso por Real Madrid, Solari arrancó con el pie derecho y tuvo suerte para lograr su segundo triunfo como DT interino de la Casa Blanca. Real sufrió sufrir dos tiros en el travesaño de Courtois, pero abrió el marcador con un remate de Vinicius Junior que se desvió en un defensor de Valladolid y descolocó al arquero. Lo liquidó con un penal que Sergio Ramos ejecutó de manera magistral. Solari debutó con un triunfo en la Liga y ya había goleado 4 a 0 a Melilla por la Copa del Rey.