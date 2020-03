Social Lux-Arijón, dos ganadores

La 2ª fecha atrae con el choque de ganadores del debut entre Social Lux (2-0 a Oriental) y Arijón (2-0 a Unión de Alvarez), que justo comparten la Zona A. Se dará el clásico C. Aguirre (2-1 a Alianza) v. Oriental, que se trasladará a la zona norte para jugar en cancha de Banco. También es un clásico Adiur (2-0 a San Telmo) v. Morning (0-3 ante Provincial). Pablo VI (2-1 a Central) recibirá a Sportivo de Alvarez (2-1 a C. Córdoba) en otro partido entre vencedores. También jugarán por sumar los primeros puntos General Paz (0-5 con Newell’s) y Central, que comparten la Zona C. Los otros 3 partidos: Unión de Alvarez v. Newell’s, Alianza v. Provincial y Central Córdoba v. San Telmo.