"Sin su técnico, Yanina no viaja"

¿Alguien imagina a la selección argentina de fútbol masculina o femenina viajando a un torneo internacional sin la compañía del técnico? ¿O a Las Leonas o a Los Pumas? Entonces, ¿por qué habría que aceptarse que dos atletas de Rosario viajen sin su entrenador de siempre, Martín Arroyo, a los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 (que van del 23 de agosto al 1º de septiembre)? Se trata de una decisión que afecta nada menos que a la medalla de oro de Río 2016, Yanina Martínez y al mejor atleta del mundo en salto en largo, Brian Impellizzieri, ambos deportistas con parálisis cerebral.

La mamá de Yanina no lo aceptó. Así lo dejó en claro ayer en la conferencia de prensa que se ofreció en el Estadio Municipal con la presencia de ambos deportistas, el técnico en cuestión y autoridades provinciales y municipales.

"Ni Yanina ni su entrenador están siendo respetados. Nos dicen que se olvidaron de incluir al técnico en la lista. ¿Se olvidaron? ¿Y nadie va a remediar eso? Entonces Yanina no participará, y no es un capricho; temo que gente que se olvida de cosas importantes no cuide a mi hija. Si no va su entrenador, Yanina no competirá: una pena", dijo Claudia Chávez, en diálogo con Ovación.

La mujer dijo sentirse indignada por los "desmanejos" de la Federación Argentina de Deportistas con Parálisis Cerebral (Fadepac) y del "olvidadizo" técnico nacional Ariel González. "No quiero que se le haga un lugar especial a Martín Arroyo, quiero que se le dé el que le corresponde. Muchos conocieron a Yanina recién en 2016 por sus logros en Río, pero en realidad hace diez años que se está entrenando con Martín; siempre hizo podio. Entonces me preguntó, ¿por qué queda fuera de la lista de entrenadores?, ¿cuál es el criterio para hacer la lista de atletas y de acompañantes técnicos? Eso es lo que me pregunto. Me callé muchas cosas, ya no quiero callarme más y menos si no respetan a mi hija".

El problema se conoció públicamente hace dos días y no sólo afecta a Arroyo y los dos deportistas locales a su cargo sino también al entrenador Federico Salazar, a cargo del atleta de la localidad de Cinco Saltos (Río Negro) y también medallista de Río 2016, Daniel Urra (ver aparte).

El técnico de Yanina y de Brian ya había detallado a este diario cómo se dieron los hechos que ahora se denuncian. Dijo que la Fadepac realiza una lista larga con atletas y técnicos y que su nombre y el de Salazar no figuraron "por error". Pero aseguró que cuando se pasó en limpio la lista el "error" no se enmendó. "Hoy tras la conferencia de prensa me pidieron el nombre para incorporar a la lista larga. Así estamos. Lo más problemático es la pérdida de tiempo. Yanina es una atleta de elite, tiene que competir para mantener la beca y su nivel, y hace un año que por una cosa u otra no lo hace. Por recortes o por desinterés, por lo que sea es un destrato para una deportista que hace diez años es parte de la selección argentina".