"Sin Messi no pasamos de fase"

"El error de Sampaoli es querer jugar como lo hacía con Chile y no se da cuenta que no tiene un (Jean) Beausejour, un (Mauricio) Isla. Yo no hubiese elegido a Sampaoli, pero hay que apoyarlo y él debe definir a qué quiere jugar. Sin Messi somos un equipo menos y no pasaremos la fase de grupos. Dependemos de él, sin Lio no clasificábamos ni siquiera al Mundial".